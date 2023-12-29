https://ria.ru/20231229/regiony-1918930010.html

Правительство утвердило программу развития новых регионов

Правительство утвердило программу развития новых регионов - РИА Новости, 29.12.2023

Правительство утвердило программу развития новых регионов

Правительство утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов, сообщил Telegram-канал кабмина. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:07

2023-12-29T12:07

2023-12-29T12:38

россия

экономика

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов, сообщил Telegram-канал кабмина."Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни — таковы основные цели государственной программы", — говорится в сообщении.Субсидии из бюджета пойдут на следующие цели:В правительстве отметили, что значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны в новых регионах.Как сообщил в середине декабря Владимир Путин, подводя итоги года, в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей на развитие Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

https://ria.ru/20231225/osago-1917932999.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика