Правительство утвердило программу развития новых регионов
Правительство утвердило программу восстановления и развития новых регионов
Строительство новых домов в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов, сообщил Telegram-канал кабмина.
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"Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни — таковы основные цели государственной программы", — говорится в сообщении.
Субсидии из бюджета пойдут на следующие цели:
- создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства;
- завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены;
- формирование современной городской среды;
- строительство, реконструкция или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения;
- восстановление электросетей;
- восстановление морской инфраструктуры;
- ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.
В правительстве отметили, что значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны в новых регионах.
Как сообщил в середине декабря Владимир Путин, подводя итоги года, в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей на развитие Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.