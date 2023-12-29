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Правительство утвердило программу развития новых регионов - РИА Новости, 29.12.2023
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12:07 29.12.2023 (обновлено: 12:38 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/regiony-1918930010.html
Правительство утвердило программу развития новых регионов
Правительство утвердило программу развития новых регионов - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство утвердило программу развития новых регионов
Правительство утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов, сообщил Telegram-канал кабмина. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:07
2023-12-29T12:38
россия
экономика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов, сообщил Telegram-канал кабмина."Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни — таковы основные цели государственной программы", — говорится в сообщении.Субсидии из бюджета пойдут на следующие цели:В правительстве отметили, что значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны в новых регионах.Как сообщил в середине декабря Владимир Путин, подводя итоги года, в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей на развитие Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Правительство утвердило программу развития новых регионов

Правительство утвердило программу восстановления и развития новых регионов

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Мариуполе
Строительство новых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Строительство новых домов в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов, сообщил Telegram-канал кабмина.
«
"Восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни — таковы основные цели государственной программы", — говорится в сообщении.
Субсидии из бюджета пойдут на следующие цели:
  • создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства;
  • завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены;
  • формирование современной городской среды;
  • строительство, реконструкция или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения;
  • восстановление электросетей;
  • восстановление морской инфраструктуры;
  • ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.
В правительстве отметили, что значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны в новых регионах.
Как сообщил в середине декабря Владимир Путин, подводя итоги года, в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей на развитие Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
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