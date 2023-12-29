https://ria.ru/20231229/rakety-1918996324.html
ПВО сбила три украинские ракеты над Белгородской областью
ПВО сбила три украинские ракеты над Белгородской областью - РИА Новости, 29.12.2023
ПВО сбила три украинские ракеты над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили три украинские ракеты HARM производства США над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:38
2023-12-29T15:38
2023-12-29T15:41
специальная военная операция на украине
сша
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россия
безопасность
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинские ракеты HARM производства США над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать девятого декабря около 15 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противорадиолокационных ракет HARM по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинские ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231229/vlast-1918978609.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила три украинские ракеты над Белгородской областью
ПВО сбила три украинские ракеты Harm над Белгородской областью