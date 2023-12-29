https://ria.ru/20231229/rakety-1918996324.html

ПВО сбила три украинские ракеты над Белгородской областью

ПВО сбила три украинские ракеты над Белгородской областью - РИА Новости, 29.12.2023

ПВО сбила три украинские ракеты над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили три украинские ракеты HARM производства США над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:38

2023-12-29T15:38

2023-12-29T15:41

специальная военная операция на украине

сша

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинские ракеты HARM производства США над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать девятого декабря около 15 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противорадиолокационных ракет HARM по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинские ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231229/vlast-1918978609.html

сша

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

сша, белгородская область, россия, безопасность