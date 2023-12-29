https://ria.ru/20231229/raketa-1919020064.html

Польские самолеты не успели сбить залетевшую с Украины ракету

Польские самолеты не успели сбить залетевшую с Украины ракету - РИА Новости, 29.12.2023

Польские самолеты не успели сбить залетевшую с Украины ракету

Польские военные подняли самолеты, чтобы перехватить и сбить залетевшую с Украины ракету, но не успели, заявил журналистам оперативный командующий Вооруженными... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:03

2023-12-29T17:03

2023-12-29T18:38

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ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Польские военные подняли самолеты, чтобы перехватить и сбить залетевшую с Украины ракету, но не успели, заявил журналистам оперативный командующий Вооруженными силами республики генерал Мачей Клиш.Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров."Мы направили силы, самолеты, которые должны были ее перехватить и в случае необходимости сбить. Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным. Поэтому ракета покинула территорию Польши", — сказал Клиш.Он уточнил, что ракета находилась на территории Польши около трех минут, углубившись на расстояние приблизительно 40 километров."Ракета отслеживалась на всей траектории своего полета. В связи с выполняемыми ею маневрами, а она покидала воздушное пространство Польши, я, как оперативный командующий, не принял решений в отношении этого объекта", — пояснил Клиш.Он заметил, что речь идет только об одной ракете, "нарушившей польское воздушное пространство". "Я четко хочу сказать: одна ракета", — подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20231229/vozrozhdenie-1919011261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша