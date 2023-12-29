https://ria.ru/20231229/raketa-1919020064.html
Польские самолеты не успели сбить залетевшую с Украины ракету
Польские самолеты не успели сбить залетевшую с Украины ракету - РИА Новости, 29.12.2023
Польские самолеты не успели сбить залетевшую с Украины ракету
Польские военные подняли самолеты, чтобы перехватить и сбить залетевшую с Украины ракету, но не успели, заявил журналистам оперативный командующий Вооруженными... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:03
2023-12-29T17:03
2023-12-29T18:38
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ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Польские военные подняли самолеты, чтобы перехватить и сбить залетевшую с Украины ракету, но не успели, заявил журналистам оперативный командующий Вооруженными силами республики генерал Мачей Клиш.Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров."Мы направили силы, самолеты, которые должны были ее перехватить и в случае необходимости сбить. Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным. Поэтому ракета покинула территорию Польши", — сказал Клиш.Он уточнил, что ракета находилась на территории Польши около трех минут, углубившись на расстояние приблизительно 40 километров."Ракета отслеживалась на всей траектории своего полета. В связи с выполняемыми ею маневрами, а она покидала воздушное пространство Польши, я, как оперативный командующий, не принял решений в отношении этого объекта", — пояснил Клиш.Он заметил, что речь идет только об одной ракете, "нарушившей польское воздушное пространство". "Я четко хочу сказать: одна ракета", — подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20231229/vozrozhdenie-1919011261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша
Польские самолеты не успели сбить залетевшую с Украины ракету
Польша поднимала самолеты, но не успела сбить залетевшую с Украины ракету
ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Польские военные подняли самолеты, чтобы перехватить и сбить залетевшую с Украины ракету, но не успели, заявил журналистам оперативный командующий Вооруженными силами республики генерал Мачей Клиш.
Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши
сообщило, что в пятницу утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров.
«
"Мы направили силы, самолеты, которые должны были ее перехватить и в случае необходимости сбить. Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным. Поэтому ракета покинула территорию Польши", — сказал Клиш.
Он уточнил, что ракета находилась на территории Польши около трех минут, углубившись на расстояние приблизительно 40 километров.
"Ракета отслеживалась на всей траектории своего полета. В связи с выполняемыми ею маневрами, а она покидала воздушное пространство Польши, я, как оперативный командующий, не принял решений в отношении этого объекта", — пояснил Клиш.
Он заметил, что речь идет только об одной ракете, "нарушившей польское воздушное пространство". "Я четко хочу сказать: одна ракета", — подчеркнул генерал.
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