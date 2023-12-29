https://ria.ru/20231229/raketa-1919016169.html

Польша бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Польша бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 29.12.2023

Польша бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Польский Генштаб бездоказательно заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:42

2023-12-29T16:42

2023-12-29T17:55

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ВАРШАВА, 29 дек — РИА Новости. Польский Генштаб бездоказательно заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета."Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство", — сообщил начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула.При этом он не дал никаких дополнительных конкретных объяснений и не представил доказательств своих слов.Позже начальник Генштаба стал утверждать, что российскую принадлежность ракеты якобы подтверждают системы объективного контроля — в частности, радиолокационные данные, полученные как польскими военными, так и их союзниками по НАТО. Но это "подтверждение" он также не представил.При этом Кукула сказал, что пока оперирует еще не проверенными данными. "С другой стороны, это лишь техника. Мы решили проверить на земле и направили на место группы, которые должны проверить маршрут полета ракеты", — уточнил он.Глава Генштаба отметил, что минувшей ночью на территории Украины использовались ударные дроны, а также были ракетные удары при помощи дальней авиации, в том числе запущенные из акватории Каспийского моря."Мы наблюдали большинство этих ракет, имели информацию о направлении полета, одна из этих ракет нарушила границу Польши, а позже вылетела. Мы еще подтверждаем и проверяем это на земле", — подчеркнул генерал.По словам оперативного командующего Вооруженными силами республики генерала Мачея Клиша, польские военные подняли самолеты, чтобы перехватить и сбить залетевшую с Украины ракету. Но они не смогли этого сделать из-за ее времени нахождения на территории страны, а также характера маневрирования.Он уточнил, что ракета находилась на территории Польши около трех минут, углубившись на расстояние около 40 километров."Ракета отслеживалась на всей траектории своего полета. В связи с выполняемыми ею маневрами, а она покидала воздушное пространство Польши, я, как оперативный командующий, не принял решения в отношении этого объекта", — пояснил Клиш.Сегодня Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров.Президент республики Анджей Дуда созвонился с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем из-за инцидента и назначил срочное совещание с военным руководством страны.Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины. Так, в ноябре прошлого года в Пшеводуве, недалеко от границы с постсоветской республикой, упала ракета, погибли два человека.Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что Киев непричастен к инциденту. Но позже польский лидер Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. Такой же позиции придерживались и в НАТО.В сентябре польские власти официально признали, что ракету выпустили ВСУ. При этом генеральный прокурор страны, министр юстиции Збигнев Зебро подчеркнул, что Киев отказался сотрудничать при расследовании инцидента и решение об этом, вероятно, приняли на "высоком политическом уровне украинского государства".В российском Минобороны заявляли, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили. В ведомстве обратили внимание на фото с места происшествия, которые однозначно свидетельствуют, что это обломки украинской ракеты С-300.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, россия