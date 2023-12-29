https://ria.ru/20231229/pvo-1919068565.html
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью - РИА Новости, 29.12.2023
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, в результате атаки, предварительно, один человек погиб, и один... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T23:40
2023-12-29T23:40
2023-12-29T23:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
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происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, в результате атаки, предварительно, один человек погиб, и один пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу ... По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший", - написал Гладков.Губернатор выехал на место происшествия, информация уточняется.
https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1919066917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду и Белгородскому району