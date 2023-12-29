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ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:40 29.12.2023 (обновлено: 23:49 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/pvo-1919068565.html
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью - РИА Новости, 29.12.2023
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, в результате атаки, предварительно, один человек погиб, и один... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T23:40
2023-12-29T23:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, в результате атаки, предварительно, один человек погиб, и один пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу ... По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший", - написал Гладков.Губернатор выехал на место происшествия, информация уточняется.
https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1919066917.html
белгородская область
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белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду и Белгородскому району

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, в результате атаки, предварительно, один человек погиб, и один пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу ... По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший", - написал Гладков.
Губернатор выехал на место происшествия, информация уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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