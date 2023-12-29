https://ria.ru/20231229/pvo-1919068565.html

ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью - РИА Новости, 29.12.2023

ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, в результате атаки, предварительно, один человек погиб, и один... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T23:40

2023-12-29T23:40

2023-12-29T23:49

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, в результате атаки, предварительно, один человек погиб, и один пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу ... По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший", - написал Гладков.Губернатор выехал на место происшествия, информация уточняется.

https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1919066917.html

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белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков