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Сайт кандидата Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа - РИА Новости, 29.12.2023
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18:24 29.12.2023 (обновлено: 18:31 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/putin-1919033061.html
Сайт кандидата Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа
Сайт кандидата Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа - РИА Новости, 29.12.2023
Сайт кандидата Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа
Многочисленные DDoS-атаки из-за рубежа совершены в пятницу на сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, предприняты все необходимые меры,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:24
2023-12-29T18:31
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Многочисленные DDoS-атаки из-за рубежа совершены в пятницу на сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, предприняты все необходимые меры, сейчас ресурс работает в штатном режиме, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова."Сегодня днем был запущен сайт кандидата в Президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме", - сказала Суворова журналистам.
https://ria.ru/20231228/putin-1918742680.html
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владимир путин, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия
Сайт кандидата Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа

Штаб кандидата Путина сообщил о многочисленных DDoS-атаках на сайт из-за рубежа

© РИА Новости / RIA Kremlin Pool | Перейти в медиабанкИзбирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина
Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool
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Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Многочисленные DDoS-атаки из-за рубежа совершены в пятницу на сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, предприняты все необходимые меры, сейчас ресурс работает в штатном режиме, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова.
"Сегодня днем был запущен сайт кандидата в Президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме", - сказала Суворова журналистам.
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Выборы президента России — 2024Владимир ПутинПолитикаРоссия
 
 
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