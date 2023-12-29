https://ria.ru/20231229/putin-1919033061.html

Сайт кандидата Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа

Сайт кандидата Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа - РИА Новости, 29.12.2023

Сайт кандидата Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа

Многочисленные DDoS-атаки из-за рубежа совершены в пятницу на сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, предприняты все необходимые меры,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:24

2023-12-29T18:24

2023-12-29T18:31

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Многочисленные DDoS-атаки из-за рубежа совершены в пятницу на сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, предприняты все необходимые меры, сейчас ресурс работает в штатном режиме, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова."Сегодня днем был запущен сайт кандидата в Президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме", - сказала Суворова журналистам.

https://ria.ru/20231228/putin-1918742680.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия