https://ria.ru/20231229/putin-1919033061.html
Сайт кандидата Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа
Сайт кандидата Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа - РИА Новости, 29.12.2023
Сайт кандидата Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа
Многочисленные DDoS-атаки из-за рубежа совершены в пятницу на сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, предприняты все необходимые меры,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:24
2023-12-29T18:24
2023-12-29T18:31
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Многочисленные DDoS-атаки из-за рубежа совершены в пятницу на сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, предприняты все необходимые меры, сейчас ресурс работает в штатном режиме, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова."Сегодня днем был запущен сайт кандидата в Президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме", - сказала Суворова журналистам.
https://ria.ru/20231228/putin-1918742680.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимир путин, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия
Сайт кандидата Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа
Штаб кандидата Путина сообщил о многочисленных DDoS-атаках на сайт из-за рубежа
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Многочисленные DDoS-атаки из-за рубежа совершены в пятницу на сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, предприняты все необходимые меры, сейчас ресурс работает в штатном режиме, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова.
"Сегодня днем был запущен сайт кандидата в Президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме", - сказала Суворова журналистам.
Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек