https://ria.ru/20231229/putin-1918959046.html

Путин попросил главу "Аэрофлота" держать качество обслуживания

Путин попросил главу "Аэрофлота" держать качество обслуживания - РИА Новости, 29.12.2023

Путин попросил главу "Аэрофлота" держать качество обслуживания

Президент России Владимир Путин попросил главу "Аэрофлота" Сергея Александровского держать уровень качества обслуживания пассажиров, отметив, что сейчас отзывы... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:50

2023-12-29T13:50

2023-12-29T13:50

экономика

россия

владимир путин

аэрофлот

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу "Аэрофлота" Сергея Александровского держать уровень качества обслуживания пассажиров, отметив, что сейчас отзывы о компании хорошие. Александровский на встрече с Путиным отметил, что компания сохраняет лидерство на российском рынке, демонстрирует хорошие показатели по критерию пунктуальности - входит, по его словам, в пятерку лучших мировых компаний. "Качество надо удержать... Так в целом у вас получается, отзывы очень хорошие по "Аэрофлоту", - сказал Путин. Глава компании поблагодарил президента за эту оценку. "Мне не за что, вам спасибо. Это так пассажиры говорят. И надо обязательно держать этот уровень", - ответил Путин.

https://ria.ru/20231229/putin-1918958134.html

https://ria.ru/20231222/zhivotnye-1917561010.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, аэрофлот