https://ria.ru/20231229/putin-1918959046.html
Путин попросил главу "Аэрофлота" держать качество обслуживания
Путин попросил главу "Аэрофлота" держать качество обслуживания - РИА Новости, 29.12.2023
Путин попросил главу "Аэрофлота" держать качество обслуживания
Президент России Владимир Путин попросил главу "Аэрофлота" Сергея Александровского держать уровень качества обслуживания пассажиров, отметив, что сейчас отзывы... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:50
2023-12-29T13:50
2023-12-29T13:50
экономика
россия
владимир путин
аэрофлот
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу "Аэрофлота" Сергея Александровского держать уровень качества обслуживания пассажиров, отметив, что сейчас отзывы о компании хорошие. Александровский на встрече с Путиным отметил, что компания сохраняет лидерство на российском рынке, демонстрирует хорошие показатели по критерию пунктуальности - входит, по его словам, в пятерку лучших мировых компаний. "Качество надо удержать... Так в целом у вас получается, отзывы очень хорошие по "Аэрофлоту", - сказал Путин. Глава компании поблагодарил президента за эту оценку. "Мне не за что, вам спасибо. Это так пассажиры говорят. И надо обязательно держать этот уровень", - ответил Путин.
https://ria.ru/20231229/putin-1918958134.html
https://ria.ru/20231222/zhivotnye-1917561010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, аэрофлот
Экономика, Россия, Владимир Путин, Аэрофлот
Путин попросил главу "Аэрофлота" держать качество обслуживания
Путин в разговоре с главой "Аэрофлота" рассказал о хороших отзывах о компании
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу "Аэрофлота" Сергея Александровского держать уровень качества обслуживания пассажиров, отметив, что сейчас отзывы о компании хорошие.
Александровский на встрече с Путиным отметил, что компания сохраняет лидерство на российском рынке, демонстрирует хорошие показатели по критерию пунктуальности - входит, по его словам, в пятерку лучших мировых компаний.
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"Качество надо удержать... Так в целом у вас получается, отзывы очень хорошие по "Аэрофлоту", - сказал Путин.
Глава компании поблагодарил президента за эту оценку.
"Мне не за что, вам спасибо. Это так пассажиры говорят. И надо обязательно держать этот уровень", - ответил Путин.
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