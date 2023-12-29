https://ria.ru/20231229/putin-1918956263.html

Путина поддерживает очень много детей и молодежи, заявил Песков

Путина поддерживает очень много детей и молодежи, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2023

Путина поддерживает очень много детей и молодежи, заявил Песков

Президента РФ Владимира Путина поддерживает очень много детей и молодежи, что подтверждает высокий уровень консолидации общества, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:42

2023-12-29T13:42

2023-12-29T14:46

выборы президента россии — 2024

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина поддерживает очень много детей и молодежи, что подтверждает высокий уровень консолидации общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, это тоже факт, неоспоримый. Действительно, очень много детей и молодежи поддерживают президента и являются его активными сторонниками. Поэтому, конечно, это отрадно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу детей поставить свои подписи за выдвижение Путина в президенты. Он отметил, что это подтверждает высочайший уровень консолидации общества.

https://ria.ru/20231229/peskov-1918951201.html

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владимир путин, россия, дмитрий песков