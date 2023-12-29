https://ria.ru/20231229/putin-1918956263.html
Путина поддерживает очень много детей и молодежи, заявил Песков
Путина поддерживает очень много детей и молодежи, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2023
Путина поддерживает очень много детей и молодежи, заявил Песков
Президента РФ Владимира Путина поддерживает очень много детей и молодежи, что подтверждает высокий уровень консолидации общества, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:42
2023-12-29T13:42
2023-12-29T14:46
выборы президента россии — 2024
владимир путин
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_948:0:2623:942_1920x0_80_0_0_7eed3c79ce13827be65b48e2eb4e7ca3.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина поддерживает очень много детей и молодежи, что подтверждает высокий уровень консолидации общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, это тоже факт, неоспоримый. Действительно, очень много детей и молодежи поддерживают президента и являются его активными сторонниками. Поэтому, конечно, это отрадно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу детей поставить свои подписи за выдвижение Путина в президенты. Он отметил, что это подтверждает высочайший уровень консолидации общества.
https://ria.ru/20231229/peskov-1918951201.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_b4ba3f853c82022b2a7d8401904aa9e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Путина поддерживает очень много детей и молодежи, заявил Песков
Песков назвал отрадным желание детей и молодежи поддержать выдвижение Путина
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина поддерживает очень много детей и молодежи, что подтверждает высокий уровень консолидации общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, это тоже факт, неоспоримый. Действительно, очень много детей и молодежи поддерживают президента и являются его активными сторонниками. Поэтому, конечно, это отрадно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу детей поставить свои подписи за выдвижение Путина в президенты.
Он отметил, что это подтверждает высочайший уровень консолидации общества.
Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина