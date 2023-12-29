Рейтинг@Mail.ru
Путина поддерживает очень много детей и молодежи, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:42 29.12.2023 (обновлено: 14:46 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/putin-1918956263.html
Путина поддерживает очень много детей и молодежи, заявил Песков
Путина поддерживает очень много детей и молодежи, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2023
Путина поддерживает очень много детей и молодежи, заявил Песков
Президента РФ Владимира Путина поддерживает очень много детей и молодежи, что подтверждает высокий уровень консолидации общества, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:42
2023-12-29T14:46
выборы президента россии — 2024
владимир путин
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_948:0:2623:942_1920x0_80_0_0_7eed3c79ce13827be65b48e2eb4e7ca3.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина поддерживает очень много детей и молодежи, что подтверждает высокий уровень консолидации общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, это тоже факт, неоспоримый. Действительно, очень много детей и молодежи поддерживают президента и являются его активными сторонниками. Поэтому, конечно, это отрадно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу детей поставить свои подписи за выдвижение Путина в президенты. Он отметил, что это подтверждает высочайший уровень консолидации общества.
https://ria.ru/20231229/peskov-1918951201.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_b4ba3f853c82022b2a7d8401904aa9e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Путина поддерживает очень много детей и молодежи, заявил Песков

Песков назвал отрадным желание детей и молодежи поддержать выдвижение Путина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина поддерживает очень много детей и молодежи, что подтверждает высокий уровень консолидации общества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, это тоже факт, неоспоримый. Действительно, очень много детей и молодежи поддерживают президента и являются его активными сторонниками. Поэтому, конечно, это отрадно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу детей поставить свои подписи за выдвижение Путина в президенты.
Он отметил, что это подтверждает высочайший уровень консолидации общества.
Волонтеры ведут сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в торговом центре в Казани - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина
Вчера, 13:23
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала