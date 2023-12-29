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Песков отказался раскрывать, записал ли Путин новогоднее обращение - РИА Новости, 29.12.2023
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13:16 29.12.2023 (обновлено: 14:16 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/putin-1918947708.html
Песков отказался раскрывать, записал ли Путин новогоднее обращение
Песков отказался раскрывать, записал ли Путин новогоднее обращение - РИА Новости, 29.12.2023
Песков отказался раскрывать, записал ли Путин новогоднее обращение
Записано ли новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, удастся узнать только в новогоднюю ночь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:16
2023-12-29T14:16
россия
дмитрий песков
владимир путин
новый год
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Записано ли новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, удастся узнать только в новогоднюю ночь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы узнаете об этом в ночь новогоднюю", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, записано ли уже новогоднее обращение президента к россиянам. Он отметил, что главным в этом сообщении будет "Новый год". Ранее Песков уже отвечал журналистам, что анонса с форматом и содержанием новогоднего обращения президента в этом году не будет, как и в прежние. С 2023 годом президент поздравил россиян в окружении военнослужащих. Обращение было записано в штабе Южного военного округа.
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, новый год, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новый год, Общество
Песков отказался раскрывать, записал ли Путин новогоднее обращение

Песков не стал раскрывать подробности о новогоднем обращении Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Записано ли новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, удастся узнать только в новогоднюю ночь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы узнаете об этом в ночь новогоднюю", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, записано ли уже новогоднее обращение президента к россиянам.
Он отметил, что главным в этом сообщении будет "Новый год". Ранее Песков уже отвечал журналистам, что анонса с форматом и содержанием новогоднего обращения президента в этом году не будет, как и в прежние.
С 2023 годом президент поздравил россиян в окружении военнослужащих. Обращение было записано в штабе Южного военного округа.
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