https://ria.ru/20231229/putin-1918947708.html

Песков отказался раскрывать, записал ли Путин новогоднее обращение

Песков отказался раскрывать, записал ли Путин новогоднее обращение - РИА Новости, 29.12.2023

Песков отказался раскрывать, записал ли Путин новогоднее обращение

Записано ли новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, удастся узнать только в новогоднюю ночь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:16

2023-12-29T13:16

2023-12-29T14:16

россия

дмитрий песков

владимир путин

новый год

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Записано ли новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, удастся узнать только в новогоднюю ночь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы узнаете об этом в ночь новогоднюю", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, записано ли уже новогоднее обращение президента к россиянам. Он отметил, что главным в этом сообщении будет "Новый год". Ранее Песков уже отвечал журналистам, что анонса с форматом и содержанием новогоднего обращения президента в этом году не будет, как и в прежние. С 2023 годом президент поздравил россиян в окружении военнослужащих. Обращение было записано в штабе Южного военного округа.

https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, владимир путин, новый год, общество