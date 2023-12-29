https://ria.ru/20231229/putin-1918945975.html

Уровень поддержки Путина стал максимально высоким, заявил Песков

Уровень поддержки Путина стал максимально высоким, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2023

Уровень поддержки Путина стал максимально высоким, заявил Песков

Уровень поддержки президента РФ Владимира Путина всегда находился на высоком уровне, это подтверждает уже не первый опрос общественного мнения, заявил... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:09

2023-12-29T13:09

2023-12-29T13:12

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уровень поддержки президента РФ Владимира Путина всегда находился на высоком уровне, это подтверждает уже не первый опрос общественного мнения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым Путину доверяют 80% россиян, 77,1% в целом одобряют его деятельность."Вы знаете, здесь новости особо нет. Действительно, уровень поддержки президента постоянно высокий. И в текущем году он, очевидно, что стал максимально высоким за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства. Поэтому, собственно, вот так и относимся (к данным опросов – ред.). Это не первый опрос, который подтверждает такой высокий (уровень)", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к результатам опроса о доверии президенту.

https://ria.ru/20231229/meropriyatiya-1918945244.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков