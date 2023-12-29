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Уровень поддержки Путина стал максимально высоким, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2023
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13:09 29.12.2023 (обновлено: 13:12 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/putin-1918945975.html
Уровень поддержки Путина стал максимально высоким, заявил Песков
Уровень поддержки Путина стал максимально высоким, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2023
Уровень поддержки Путина стал максимально высоким, заявил Песков
Уровень поддержки президента РФ Владимира Путина всегда находился на высоком уровне, это подтверждает уже не первый опрос общественного мнения, заявил... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:09
2023-12-29T13:12
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уровень поддержки президента РФ Владимира Путина всегда находился на высоком уровне, это подтверждает уже не первый опрос общественного мнения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым Путину доверяют 80% россиян, 77,1% в целом одобряют его деятельность."Вы знаете, здесь новости особо нет. Действительно, уровень поддержки президента постоянно высокий. И в текущем году он, очевидно, что стал максимально высоким за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства. Поэтому, собственно, вот так и относимся (к данным опросов – ред.). Это не первый опрос, который подтверждает такой высокий (уровень)", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к результатам опроса о доверии президенту.
https://ria.ru/20231229/meropriyatiya-1918945244.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Уровень поддержки Путина стал максимально высоким, заявил Песков

Песков: уровень поддержки Путина в 2023 году стал максимально высоким

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уровень поддержки президента РФ Владимира Путина всегда находился на высоком уровне, это подтверждает уже не первый опрос общественного мнения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым Путину доверяют 80% россиян, 77,1% в целом одобряют его деятельность.
"Вы знаете, здесь новости особо нет. Действительно, уровень поддержки президента постоянно высокий. И в текущем году он, очевидно, что стал максимально высоким за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства. Поэтому, собственно, вот так и относимся (к данным опросов – ред.). Это не первый опрос, который подтверждает такой высокий (уровень)", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к результатам опроса о доверии президенту.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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