https://ria.ru/20231229/putin-1918914845.html
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 29.12.2023
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% россиян, 77,1% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:03
2023-12-29T11:03
2023-12-29T11:03
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% россиян, 77,1% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 80% респондентов, 16,6% выразили свое недоверие. Большинство (77,1%) опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 14,6% россиян не одобряют его деятельность. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 54,5% респондентов, не одобряют 10%. Большинство (62,9%) россиян доверяют политику. Работу правительства России одобряют 53,7% российских граждан, не одобряют – 18%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 18 по 24 декабря среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20231229/nastroenie-1918904022.html
https://ria.ru/20231228/obraschenie-1918661335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
ВЦИОМ: 80 процентов россиян доверяют Путину, 77,1 процента одобряют его работу
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% россиян, 77,1% в целом одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 80% респондентов, 16,6% выразили свое недоверие.
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Большинство (77,1%) опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 14,6% россиян не одобряют его деятельность.
Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина
одобряют 54,5% респондентов, не одобряют 10%. Большинство (62,9%) россиян доверяют политику.
Работу правительства России одобряют 53,7% российских граждан, не одобряют – 18%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 18 по 24 декабря среди 1600 респондентов старше 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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