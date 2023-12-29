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Эксперты рассказали, сколько туристы готовы платить за отели на Новый год - РИА Новости, 29.12.2023
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Туризм
 
16:06 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/puteshestviya-1918571853.html
Эксперты рассказали, сколько туристы готовы платить за отели на Новый год
Эксперты рассказали, сколько туристы готовы платить за отели на Новый год - РИА Новости, 29.12.2023
Эксперты рассказали, сколько туристы готовы платить за отели на Новый год
Эксперты рассказали, какую сумму потратили туристы на бронирование отелей в период новогодних каникул, сообщает МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:06
2023-12-29T16:06
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
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санкт-петербург
новый год
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какую сумму потратили туристы на бронирование отелей в период новогодних каникул, сообщает МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты проанализировали заказы пользователей на период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Оказалось, что спрос на проведение праздников в гостиницах за год вырос на 12 процентов, а средние траты постояльцев увеличились на 15 процентов, до 6,3 тысяч рублей в сутки.Москва, Санкт-Петербург и Казань — наиболее востребованные направления. Эти города посетит каждый двадцатый, десятый и пятый клиент сервиса соответственно. Средний чек за номер в сутки там составил в столице составил 6,8 тысячи рублей, в городе на Неве — 6,1 тысячи рублей. В столице Татарстана — дороже, 8,7 тысячи рублей.В пятерку лидеров по числу бронирований вошли также Нижний Новгород и Тула, где туристы платят 7,3 и 6,6 тысячи рублей за ночь в отеле. Сочи — в конце десятки. Причем если у моря средний чек за гостиницу составляет семь тысяч рублей в день, то в горном кластере туристы платят в среднем 18 тысяч рублей в сутки.Две трети заказов приходится на отели, при этом активно растет спрос на апартаменты и необычные объекты размещения, такие как глэмпинги и кемпинги. Последние пользуются особой популярностью у гостей, желающих провести время вдали от суеты мегаполисов.Десять процентов бронирований на новогодние каникулы приходятся на загородные отели. За год их популярность выросла на четверть. Средний чек в объектах размещения этой категории за год вырос на 12 процентов, до восьми тысяч рублей в сутки. Больше всего таких заказов оплачено в Московской, Ленинградской и Ярославских областях.
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туризм, новости - туризм, сочи, москва, санкт-петербург, новый год, отели, гостиницы, глэмпинг
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Новый год, Отели, Гостиницы, глэмпинг
Эксперты рассказали, сколько туристы готовы платить за отели на Новый год

Эксперты назвали отели на горнолыжных курортах самыми дорогими на Новый год

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор"
Горнолыжный курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какую сумму потратили туристы на бронирование отелей в период новогодних каникул, сообщает МТС Travel и Bronevik.com.
Специалисты проанализировали заказы пользователей на период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Оказалось, что спрос на проведение праздников в гостиницах за год вырос на 12 процентов, а средние траты постояльцев увеличились на 15 процентов, до 6,3 тысяч рублей в сутки.
Москва, Санкт-Петербург и Казань — наиболее востребованные направления. Эти города посетит каждый двадцатый, десятый и пятый клиент сервиса соответственно. Средний чек за номер в сутки там составил в столице составил 6,8 тысячи рублей, в городе на Неве — 6,1 тысячи рублей. В столице Татарстана — дороже, 8,7 тысячи рублей.
В пятерку лидеров по числу бронирований вошли также Нижний Новгород и Тула, где туристы платят 7,3 и 6,6 тысячи рублей за ночь в отеле. Сочи — в конце десятки. Причем если у моря средний чек за гостиницу составляет семь тысяч рублей в день, то в горном кластере туристы платят в среднем 18 тысяч рублей в сутки.
Две трети заказов приходится на отели, при этом активно растет спрос на апартаменты и необычные объекты размещения, такие как глэмпинги и кемпинги. Последние пользуются особой популярностью у гостей, желающих провести время вдали от суеты мегаполисов.
Десять процентов бронирований на новогодние каникулы приходятся на загородные отели. За год их популярность выросла на четверть. Средний чек в объектах размещения этой категории за год вырос на 12 процентов, до восьми тысяч рублей в сутки. Больше всего таких заказов оплачено в Московской, Ленинградской и Ярославских областях.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиМоскваСанкт-ПетербургНовый годОтелиГостиницыглэмпинг
 
 
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