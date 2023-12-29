https://ria.ru/20231229/pushkov-1918883150.html

Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией

Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией - РИА Новости, 29.12.2023

Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией

"Болезненный зуд" военачальников малых стран Европы уже становится "поветрием", такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя слова... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T06:01

2023-12-29T06:01

2023-12-29T06:01

в мире

россия

европа

нидерланды

алексей пушков

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. "Болезненный зуд" военачальников малых стран Европы уже становится "поветрием", такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главнокомандующего нидерландской армией Мартина Вийнена о войне с Россией.Ранее Вийнен заявил, что общество "должно готовиться к войне с Россией", а Нидерландам необходимо каждый год набирать несколько тысяч добровольцев."И главком вооруженных сил Нидерландов туда же - призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Как заметил сенатор, "иногда создается ощущение", что чем меньше страна и чем меньше от нее зависит, тем "активнее ее руководители рвутся в бой"."А происходит это потому, что эти зудящие прекрасно знают: не им решать, вступать в войну с Россией или нет, на то есть совсем другие страны. Знают они и то, что Россия им реально не угрожает. А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает", - резюмировал он.Ранее начальник генштаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать потенциального конфликта с Москвой можно только путем запугивания. Он отметил, что "война с Россией" не является невообразимой, хоть подобная мысль и неправдоподобна в настоящий момент. При этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступал с заявлениями о подготовке Запада к холодной войне с Россией ради дальнейшей поддержки Украины.В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20231228/evropa-1918755071.html

https://ria.ru/20231226/rossiya-1918116106.html

россия

европа

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, нидерланды, алексей пушков, дмитрий песков, нато