Рейтинг@Mail.ru
Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/pushkov-1918883150.html
Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией
Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией - РИА Новости, 29.12.2023
Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией
"Болезненный зуд" военачальников малых стран Европы уже становится "поветрием", такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя слова... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:01
2023-12-29T06:01
в мире
россия
европа
нидерланды
алексей пушков
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. "Болезненный зуд" военачальников малых стран Европы уже становится "поветрием", такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главнокомандующего нидерландской армией Мартина Вийнена о войне с Россией.Ранее Вийнен заявил, что общество "должно готовиться к войне с Россией", а Нидерландам необходимо каждый год набирать несколько тысяч добровольцев."И главком вооруженных сил Нидерландов туда же - призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Как заметил сенатор, "иногда создается ощущение", что чем меньше страна и чем меньше от нее зависит, тем "активнее ее руководители рвутся в бой"."А происходит это потому, что эти зудящие прекрасно знают: не им решать, вступать в войну с Россией или нет, на то есть совсем другие страны. Знают они и то, что Россия им реально не угрожает. А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает", - резюмировал он.Ранее начальник генштаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать потенциального конфликта с Москвой можно только путем запугивания. Он отметил, что "война с Россией" не является невообразимой, хоть подобная мысль и неправдоподобна в настоящий момент. При этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступал с заявлениями о подготовке Запада к холодной войне с Россией ради дальнейшей поддержки Украины.В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20231228/evropa-1918755071.html
https://ria.ru/20231226/rossiya-1918116106.html
россия
европа
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, нидерланды, алексей пушков, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Европа, Нидерланды, Алексей Пушков, Дмитрий Песков, НАТО
Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией

Пушков назвал слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией болезненным зудом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. "Болезненный зуд" военачальников малых стран Европы уже становится "поветрием", такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главнокомандующего нидерландской армией Мартина Вийнена о войне с Россией.
Ранее Вийнен заявил, что общество "должно готовиться к войне с Россией", а Нидерландам необходимо каждый год набирать несколько тысяч добровольцев.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
Вчера, 13:53
"И главком вооруженных сил Нидерландов туда же - призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как заметил сенатор, "иногда создается ощущение", что чем меньше страна и чем меньше от нее зависит, тем "активнее ее руководители рвутся в бой".
"А происходит это потому, что эти зудящие прекрасно знают: не им решать, вступать в войну с Россией или нет, на то есть совсем другие страны. Знают они и то, что Россия им реально не угрожает. А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает", - резюмировал он.
Ранее начальник генштаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать потенциального конфликта с Москвой можно только путем запугивания. Он отметил, что "война с Россией" не является невообразимой, хоть подобная мысль и неправдоподобна в настоящий момент. При этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступал с заявлениями о подготовке Запада к холодной войне с Россией ради дальнейшей поддержки Украины.
В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Во Франции испугались войны с Россией после слов Макрона об Украине
26 декабря, 11:24
 
В миреРоссияЕвропаНидерландыАлексей ПушковДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала