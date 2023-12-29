https://ria.ru/20231229/prokuror-1919001089.html

Ростовского прокурора отправили под домашний арест после потасовки

Ростовского прокурора отправили под домашний арест после потасовки - РИА Новости, 29.12.2023

Ростовского прокурора отправили под домашний арест после потасовки

Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 февраля в отношении прокурора Кагальницкого района... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:52

2023-12-29T15:52

2023-12-29T16:06

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 февраля в отношении прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова, которого подозревают в избиении офицера Росгвардии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "…Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ахметова Сагита Фаридовича… по 23 февраля 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что в одном из ресторанов Ростова-на-Дону произошло "беспрецедентное ЧП" с участием прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова и подполковника Росгвардии. По словам депутата, между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку, Ахметов "отправил росгвардейца в нокаут", сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга, офицер был госпитализирован. Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Ростовской области, Ахметов обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. По версии правоохранителей, инцидент произошел 22 декабря этого года в промежутке с 21 часа до 2 часов ночи в помещении одного из ростовских ресторанов. "Ахметов… нанес удар кулаком в область головы гражданина Б., причинив последнему телесные повреждения…, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона. В свою очередь Хинштейн уточнил в своем Telegram-канале, что после инцидента и начала расследования Ахметов был уволен из органов прокуратуры. По мнению Хинштейна, "жесткая и бескомпромиссная" позиция руководства Генпрокуратуры послужит уроком для других служителей закона, "считающих себя выше закона".

https://ria.ru/20231223/mvd-1917620468.html

https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918797104.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), генеральная прокуратура рф, госдума рф