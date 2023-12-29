Ростовского прокурора отправили под домашний арест после потасовки
Ростовского прокурора, подозреваемого в избиении, отправили под домашний арест
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 февраля в отношении прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова, которого подозревают в избиении офицера Росгвардии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
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"…Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ахметова Сагита Фаридовича… по 23 февраля 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что в одном из ресторанов Ростова-на-Дону произошло "беспрецедентное ЧП" с участием прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова и подполковника Росгвардии. По словам депутата, между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку, Ахметов "отправил росгвардейца в нокаут", сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга, офицер был госпитализирован.
Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Ростовской области, Ахметов обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. По версии правоохранителей, инцидент произошел 22 декабря этого года в промежутке с 21 часа до 2 часов ночи в помещении одного из ростовских ресторанов.
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"Ахметов… нанес удар кулаком в область головы гражданина Б., причинив последнему телесные повреждения…, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.
В свою очередь Хинштейн уточнил в своем Telegram-канале, что после инцидента и начала расследования Ахметов был уволен из органов прокуратуры. По мнению Хинштейна, "жесткая и бескомпромиссная" позиция руководства Генпрокуратуры послужит уроком для других служителей закона, "считающих себя выше закона".