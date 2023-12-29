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Ростовского прокурора отправили под домашний арест после потасовки - РИА Новости, 29.12.2023
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15:52 29.12.2023 (обновлено: 16:06 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/prokuror-1919001089.html
Ростовского прокурора отправили под домашний арест после потасовки
Ростовского прокурора отправили под домашний арест после потасовки - РИА Новости, 29.12.2023
Ростовского прокурора отправили под домашний арест после потасовки
Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 февраля в отношении прокурора Кагальницкого района... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:52
2023-12-29T16:06
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
генеральная прокуратура рф
госдума рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 февраля в отношении прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова, которого подозревают в избиении офицера Росгвардии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "…Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ахметова Сагита Фаридовича… по 23 февраля 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что в одном из ресторанов Ростова-на-Дону произошло "беспрецедентное ЧП" с участием прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова и подполковника Росгвардии. По словам депутата, между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку, Ахметов "отправил росгвардейца в нокаут", сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга, офицер был госпитализирован. Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Ростовской области, Ахметов обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. По версии правоохранителей, инцидент произошел 22 декабря этого года в промежутке с 21 часа до 2 часов ночи в помещении одного из ростовских ресторанов. "Ахметов… нанес удар кулаком в область головы гражданина Б., причинив последнему телесные повреждения…, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона. В свою очередь Хинштейн уточнил в своем Telegram-канале, что после инцидента и начала расследования Ахметов был уволен из органов прокуратуры. По мнению Хинштейна, "жесткая и бескомпромиссная" позиция руководства Генпрокуратуры послужит уроком для других служителей закона, "считающих себя выше закона".
https://ria.ru/20231223/mvd-1917620468.html
https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918797104.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), генеральная прокуратура рф, госдума рф
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Ростовского прокурора отправили под домашний арест после потасовки

Ростовского прокурора, подозреваемого в избиении, отправили под домашний арест

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 февраля в отношении прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова, которого подозревают в избиении офицера Росгвардии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«
"…Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ахметова Сагита Фаридовича… по 23 февраля 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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23 декабря, 09:11
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что в одном из ресторанов Ростова-на-Дону произошло "беспрецедентное ЧП" с участием прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова и подполковника Росгвардии. По словам депутата, между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку, Ахметов "отправил росгвардейца в нокаут", сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга, офицер был госпитализирован.
Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Ростовской области, Ахметов обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. По версии правоохранителей, инцидент произошел 22 декабря этого года в промежутке с 21 часа до 2 часов ночи в помещении одного из ростовских ресторанов.
«
"Ахметов… нанес удар кулаком в область головы гражданина Б., причинив последнему телесные повреждения…, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.
В свою очередь Хинштейн уточнил в своем Telegram-канале, что после инцидента и начала расследования Ахметов был уволен из органов прокуратуры. По мнению Хинштейна, "жесткая и бескомпромиссная" позиция руководства Генпрокуратуры послужит уроком для других служителей закона, "считающих себя выше закона".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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28 декабря, 15:53
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Генеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
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