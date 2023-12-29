https://ria.ru/20231229/proekt-1919025046.html
Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ
Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ
Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, касающийся снижения регуляторной и административной нагрузки на исполнителей... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:30
2023-12-29T17:30
2023-12-29T17:30
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, касающийся снижения регуляторной и административной нагрузки на исполнителей государственного оборонного заказа, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных на 2024 год. Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. Всего в документе представлено 42 наименования законопроекта. К примеру, в феврале 2024 года ФАС представит в правительство законопроект об изменениях в в статью 14 Федерального закона "О государственном оборонном заказе". "В целях снижения регуляторной и административной нагрузки на исполнителей государственного оборонного заказа", - гласит краткое содержание предлагаемых изменений. Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму в мае 2024 года.
https://ria.ru/20231227/gosoboronzakaz-1918447600.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф
Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ
Кабмин разработает проект для снижения нагрузки на исполнителей гособоронзаказа