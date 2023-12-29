https://ria.ru/20231229/proekt-1919025046.html

Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ

Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ - РИА Новости, 29.12.2023

Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ

Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, касающийся снижения регуляторной и административной нагрузки на исполнителей... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:30

2023-12-29T17:30

2023-12-29T17:30

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, касающийся снижения регуляторной и административной нагрузки на исполнителей государственного оборонного заказа, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных на 2024 год. Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. Всего в документе представлено 42 наименования законопроекта. К примеру, в феврале 2024 года ФАС представит в правительство законопроект об изменениях в в статью 14 Федерального закона "О государственном оборонном заказе". "В целях снижения регуляторной и административной нагрузки на исполнителей государственного оборонного заказа", - гласит краткое содержание предлагаемых изменений. Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму в мае 2024 года.

https://ria.ru/20231227/gosoboronzakaz-1918447600.html

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россия, госдума рф