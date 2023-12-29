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Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ - РИА Новости, 29.12.2023
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17:30 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/proekt-1919025046.html
Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ
Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ
Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, касающийся снижения регуляторной и административной нагрузки на исполнителей... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:30
2023-12-29T17:30
россия
госдума рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, касающийся снижения регуляторной и административной нагрузки на исполнителей государственного оборонного заказа, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных на 2024 год. Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. Всего в документе представлено 42 наименования законопроекта. К примеру, в феврале 2024 года ФАС представит в правительство законопроект об изменениях в в статью 14 Федерального закона "О государственном оборонном заказе". "В целях снижения регуляторной и административной нагрузки на исполнителей государственного оборонного заказа", - гласит краткое содержание предлагаемых изменений. Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму в мае 2024 года.
https://ria.ru/20231227/gosoboronzakaz-1918447600.html
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россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
Правительство разработает проект для снижения нагрузки на гособоронзаказ

Кабмин разработает проект для снижения нагрузки на исполнителей гособоронзаказа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, касающийся снижения регуляторной и административной нагрузки на исполнителей государственного оборонного заказа, об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных на 2024 год.
Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. Всего в документе представлено 42 наименования законопроекта. К примеру, в феврале 2024 года ФАС представит в правительство законопроект об изменениях в в статью 14 Федерального закона "О государственном оборонном заказе".
"В целях снижения регуляторной и административной нагрузки на исполнителей государственного оборонного заказа", - гласит краткое содержание предлагаемых изменений.
Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму в мае 2024 года.
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