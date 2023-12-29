https://ria.ru/20231229/prizyv-1918988592.html

Минобороны объявило о завершении осеннего призыва

Минобороны объявило о завершении осеннего призыва - РИА Новости, 29.12.2023

Минобороны объявило о завершении осеннего призыва

В России завершился осенний призыв, всего на службу заступили 130 тысяч человек, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:05

2023-12-29T15:05

2023-12-29T15:37

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В России завершился осенний призыв, всего на службу заступили 130 тысяч человек, сообщило Минобороны."Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента России от 29 сентября 2023 года № 735 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тысяч человек", — говорится в заявлении.Работа призывных комиссий стартовала 2 октября. Отправлять призывников из сборных пунктов начали с 16 октября.Так же как и в предыдущие кампании, прибывшие в военкоматы молодые люди могли выбрать, в каких видах и родах войск они будут служить с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора. Всех новобранцев перед отправкой к местам прохождения службы обеспечили повседневной формой одежды: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, несессерами.Для транспортировки призывников задействовали:Большинство новобранцев отправили в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. "В научные и научно-производственные подразделения было направлено около 530 молодых ребят, а в спортивные роты — более 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта", — отметили в Минобороны. В свою очередь, прошедших службу своевременно уволили и направили к местам проживания. За призывной кампанией на всех уровнях организовали систему контроля. Также работали прямые телефонные линии Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило более 1,3 тысячи звонков. В министерстве подчеркнули, что основная часть работы легла на сотрудников военкоматов. В ведомстве отметили, что они выполнили задачи в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ, которые пытались дискредитировать российские Вооруженные силы.

https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html

https://ria.ru/20231225/zakon-1917960881.html

https://ria.ru/20231204/prizyv-1913629719.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф