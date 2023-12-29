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"Прекрати": дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 29.12.2023
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09:14 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/prizyv-1918896842.html
"Прекрати": дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети
"Прекрати": дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 29.12.2023
"Прекрати": дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети
Пользователи соцсети Х раскритиковали призывы президента Украины Владимира Зеленского противостоять России и продолжать оказывать финансовую и военную поддержку РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:14
2023-12-29T09:14
в мире
украина
россия
владимир зеленский
киев
джо байден
энтони блинкен
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали призывы президента Украины Владимира Зеленского противостоять России и продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Киеву."Я благодарю Джо Байдена, конгресс и американский народ за пакет военной помощи в 250 миллионов долларов &lt;…&gt;. Чтобы защитить свободу и безопасность не только на Украине и в Европе, но и в США, мы должны продолжать отвечать на агрессию России самым жестким и решительным образом", — заявил он.Пользователи Сети напомнили Зеленскому, что рядовые американцы против финансирования Украины, а ситуация в Европе была лучше до его появления на политической арене."Европа была куда безопаснее до прихода Байдена и Зеленского", — отметил function."Приятель, мне нужна будет кое-какая информация от тебя, когда я буду подавать налоговую декларацию. Мне совершенно точно придется тебя указать как лицо, находящееся на иждивении", — сыронизировал ENSWatcher.eth."Это пустая трата человеческих жизней и денег. Пришло время закончить этот конфликт!" — поделился мнением Daniel Davidsen."Проведи выборы, останови конфликт, прекрати отмывание денег", — возмутился James."Америка скоро оставит тебя одного", — резюмировал Laddoo.В среду госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Пакет включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
https://ria.ru/20231228/gaubitsa-1918656898.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, киев, джо байден, энтони блинкен
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Киев, Джо Байден, Энтони Блинкен
"Прекрати": дерзкий выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети

Пользователи Х осудили призыв Зеленского воевать с Россией и помогать Киеву

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали призывы президента Украины Владимира Зеленского противостоять России и продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.
"Я благодарю Джо Байдена, конгресс и американский народ за пакет военной помощи в 250 миллионов долларов <…>. Чтобы защитить свободу и безопасность не только на Украине и в Европе, но и в США, мы должны продолжать отвечать на агрессию России самым жестким и решительным образом", — заявил он.
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Пользователи Сети напомнили Зеленскому, что рядовые американцы против финансирования Украины, а ситуация в Европе была лучше до его появления на политической арене.
"Европа была куда безопаснее до прихода Байдена и Зеленского", — отметил function.
"Приятель, мне нужна будет кое-какая информация от тебя, когда я буду подавать налоговую декларацию. Мне совершенно точно придется тебя указать как лицо, находящееся на иждивении", — сыронизировал ENSWatcher.eth.
"Это пустая трата человеческих жизней и денег. Пришло время закончить этот конфликт!" — поделился мнением Daniel Davidsen.
"Проведи выборы, останови конфликт, прекрати отмывание денег", — возмутился James.
"Америка скоро оставит тебя одного", — резюмировал Laddoo.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Пакет включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.
Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
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