https://ria.ru/20231229/primore-1918887802.html

Турпоток в Приморье с начала года вырос до 3,5 миллиона человек

Турпоток в Приморье с начала года вырос до 3,5 миллиона человек - РИА Новости, 29.12.2023

Турпоток в Приморье с начала года вырос до 3,5 миллиона человек

Турпоток в Приморье за 11 месяцев 2023 года вырос до 3,5 миллиона человек, что на 500 тысяч больше, чем за весь 2022 год, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T07:31

2023-12-29T07:31

2023-12-29T07:31

туризм

китай

россия

харбин

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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Турпоток в Приморье за 11 месяцев 2023 года вырос до 3,5 миллиона человек, что на 500 тысяч больше, чем за весь 2022 год, сообщает региональное правительство. "За 11 месяцев текущего года путешественники совершили почти 3,5 миллиона турпоездок в Приморье, что на полмиллиона больше, чем за весь 2022 год. Больше всего гостей регион принял из Хабаровского края", - говорится в сообщении. С возобновлением пассажирского сообщения между Россией и Китаем с января этого года в Приморье приехало почти 100 тысяч туристов из КНР, из них более 25 тысяч – по безвизу. В этом году были открыты прямые авиарейсы в китайские Харбин, Пекин, Далянь. По словам руководителя краевого агентства по туризму Арсения Крепского, следующий шаг – открытие региональных рейсов в ближайшие провинции КНР. Власти отмечают, что на 1 ноября туротрасль принесла региональному бюджету более 2,16 миллиарда рублей налогов.

https://ria.ru/20231226/indoneziya-1918119138.html

китай

россия

харбин

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китай, россия, харбин