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Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор - РИА Новости, 29.12.2023
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16:16 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/prigovor-1919010195.html
Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор
Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор - РИА Новости, 29.12.2023
Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор
Защита треш-блогера Хилми Форкса (Хильми Олейник) обжаловала вынесенный в Москве приговор по делу о распространении порнографии, сообщил адвокат Константин... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:16
2023-12-29T16:16
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Защита треш-блогера Хилми Форкса (Хильми Олейник) обжаловала вынесенный в Москве приговор по делу о распространении порнографии, сообщил адвокат Константин Ерохин. "Сегодня подали краткую апелляцию, так как приговор нам не выдали и, видимо, он будет после нового года", - написал Ерохин в своем Telegram-канале. Он отметил, что сегодня Форкса в СИЗО навестит правозащитник из ОНК Алексей Мельников. Симоновский суд Москвы в среду признал 29-летнего Олейника виновным по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети интернет) и приговорил к 3 годам колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. По данным следствия, в ноябре 2022 года треш-блогер Хилми Форкс снял на мобильный телефон материалы порнографического содержания со своим участием, которые впоследствии разместил в интернете в принадлежащих ему публичных каналах, доступ к которым имеет неограниченный круг лиц, сообщала прокуратура. До этого суд арестовывал Олейника на 12 суток за мелкое хулиганство и штрафовал на 1 тысячу рублей за драку в кафе "Вкусно и точка".
https://ria.ru/20231227/bloger-1918420452.html
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происшествия, москва, россия, алексей мельников, онк
Происшествия, Москва, Россия, Алексей Мельников, ОНК
Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор

Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор по делу о порнографии

Кадр со стрима Даши Корейки и Хилми Форкса
Кадр со стрима Даши Корейки и Хилми Форкса
Кадр со стрима Даши Корейки и Хилми Форкса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Защита треш-блогера Хилми Форкса (Хильми Олейник) обжаловала вынесенный в Москве приговор по делу о распространении порнографии, сообщил адвокат Константин Ерохин.
«
"Сегодня подали краткую апелляцию, так как приговор нам не выдали и, видимо, он будет после нового года", - написал Ерохин в своем Telegram-канале.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Москве треш-блогера приговорили к трем годам колонии
27 декабря, 12:57
Он отметил, что сегодня Форкса в СИЗО навестит правозащитник из ОНК Алексей Мельников.
Симоновский суд Москвы в среду признал 29-летнего Олейника виновным по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети интернет) и приговорил к 3 годам колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.
По данным следствия, в ноябре 2022 года треш-блогер Хилми Форкс снял на мобильный телефон материалы порнографического содержания со своим участием, которые впоследствии разместил в интернете в принадлежащих ему публичных каналах, доступ к которым имеет неограниченный круг лиц, сообщала прокуратура.
До этого суд арестовывал Олейника на 12 суток за мелкое хулиганство и штрафовал на 1 тысячу рублей за драку в кафе "Вкусно и точка".
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В Башкирии нашли треш-блогера, снимавшего издевательства над бездомными
6 октября, 18:21
 
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