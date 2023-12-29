https://ria.ru/20231229/prigovor-1919010195.html
Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор
Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор - РИА Новости, 29.12.2023
Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор
Защита треш-блогера Хилми Форкса (Хильми Олейник) обжаловала вынесенный в Москве приговор по делу о распространении порнографии, сообщил адвокат Константин... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:16
2023-12-29T16:16
2023-12-29T16:16
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Защита треш-блогера Хилми Форкса (Хильми Олейник) обжаловала вынесенный в Москве приговор по делу о распространении порнографии, сообщил адвокат Константин Ерохин. "Сегодня подали краткую апелляцию, так как приговор нам не выдали и, видимо, он будет после нового года", - написал Ерохин в своем Telegram-канале. Он отметил, что сегодня Форкса в СИЗО навестит правозащитник из ОНК Алексей Мельников. Симоновский суд Москвы в среду признал 29-летнего Олейника виновным по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети интернет) и приговорил к 3 годам колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. По данным следствия, в ноябре 2022 года треш-блогер Хилми Форкс снял на мобильный телефон материалы порнографического содержания со своим участием, которые впоследствии разместил в интернете в принадлежащих ему публичных каналах, доступ к которым имеет неограниченный круг лиц, сообщала прокуратура. До этого суд арестовывал Олейника на 12 суток за мелкое хулиганство и штрафовал на 1 тысячу рублей за драку в кафе "Вкусно и точка".
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происшествия, москва, россия, алексей мельников, онк
Происшествия, Москва, Россия, Алексей Мельников, ОНК
Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор
Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор по делу о порнографии