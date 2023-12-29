https://ria.ru/20231229/praymeriz-1918877229.html

Офис Трампа обжалует решение властей штата Мэн о недопуске к праймериз

Офис Трампа обжалует решение властей штата Мэн о недопуске к праймериз - РИА Новости, 29.12.2023

Офис Трампа обжалует решение властей штата Мэн о недопуске к праймериз

Штаб бывшего президента США Дональда Трампа заявил о намерении обжаловать решение госсекретаря штата Мэн о недопуске политика к республиканским праймериз. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T03:28

2023-12-29T03:28

2023-12-29T03:31

мэн (штат)

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Штаб бывшего президента США Дональда Трампа заявил о намерении обжаловать решение госсекретаря штата Мэн о недопуске политика к республиканским праймериз."Мы быстро подадим свои возражения в суд штата, чтобы не допустить вступления в силу этого ужасного решения", - говорится в заявлении штата Трампа.Там назвали решение госсекретаря штата Мэн попыткой украсть выборы и вмешательством в них, указав на принадлежность чиновницы к демократической партии. "(Президент США Джо) Байден и демократы не доверяют американскому избирателю и полагаются на силу правительственных институтов, чтобы защитить свою власть", - говорится в заявлении.Госсекретарь штата Шенна Белоуз ранее постановила, что Трамп неправомочен выставлять свою кандидатуру в свете якобы представленных доказательств его причастности к штурму здания конгресса 6 января 2021 года, который произошел "с ведома, по указанию и при поддержке" политика.Учитывая приближающиеся сроки праймериз и сертификации - первичные выборы в штате пройдут 5 марта - госсекретарь объявила, что приостановит действие своего постановления до вынесения судом определения по этому вопросу.

https://ria.ru/20231229/tramp-1918867352.html

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мэн (штат), в мире, дональд трамп, выборы президента сша, сша