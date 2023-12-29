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Офис Трампа обжалует решение властей штата Мэн о недопуске к праймериз - РИА Новости, 29.12.2023
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03:28 29.12.2023 (обновлено: 03:31 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/praymeriz-1918877229.html
Офис Трампа обжалует решение властей штата Мэн о недопуске к праймериз
Офис Трампа обжалует решение властей штата Мэн о недопуске к праймериз - РИА Новости, 29.12.2023
Офис Трампа обжалует решение властей штата Мэн о недопуске к праймериз
Штаб бывшего президента США Дональда Трампа заявил о намерении обжаловать решение госсекретаря штата Мэн о недопуске политика к республиканским праймериз. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:28
2023-12-29T03:31
мэн (штат)
в мире
дональд трамп
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Штаб бывшего президента США Дональда Трампа заявил о намерении обжаловать решение госсекретаря штата Мэн о недопуске политика к республиканским праймериз."Мы быстро подадим свои возражения в суд штата, чтобы не допустить вступления в силу этого ужасного решения", - говорится в заявлении штата Трампа.Там назвали решение госсекретаря штата Мэн попыткой украсть выборы и вмешательством в них, указав на принадлежность чиновницы к демократической партии. "(Президент США Джо) Байден и демократы не доверяют американскому избирателю и полагаются на силу правительственных институтов, чтобы защитить свою власть", - говорится в заявлении.Госсекретарь штата Шенна Белоуз ранее постановила, что Трамп неправомочен выставлять свою кандидатуру в свете якобы представленных доказательств его причастности к штурму здания конгресса 6 января 2021 года, который произошел "с ведома, по указанию и при поддержке" политика.Учитывая приближающиеся сроки праймериз и сертификации - первичные выборы в штате пройдут 5 марта - госсекретарь объявила, что приостановит действие своего постановления до вынесения судом определения по этому вопросу.
https://ria.ru/20231229/tramp-1918867352.html
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мэн (штат), в мире, дональд трамп, выборы президента сша, сша
Мэн (штат), В мире, Дональд Трамп, Выборы президента США, США
Офис Трампа обжалует решение властей штата Мэн о недопуске к праймериз

Офис Трампа обжалует решение госсекретаря штата Мэн о недопуске к праймериз

© AP Photo / Alex BrandonТрамп
Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Штаб бывшего президента США Дональда Трампа заявил о намерении обжаловать решение госсекретаря штата Мэн о недопуске политика к республиканским праймериз.
«
"Мы быстро подадим свои возражения в суд штата, чтобы не допустить вступления в силу этого ужасного решения", - говорится в заявлении штата Трампа.
Там назвали решение госсекретаря штата Мэн попыткой украсть выборы и вмешательством в них, указав на принадлежность чиновницы к демократической партии. "(Президент США Джо) Байден и демократы не доверяют американскому избирателю и полагаются на силу правительственных институтов, чтобы защитить свою власть", - говорится в заявлении.
Госсекретарь штата Шенна Белоуз ранее постановила, что Трамп неправомочен выставлять свою кандидатуру в свете якобы представленных доказательств его причастности к штурму здания конгресса 6 января 2021 года, который произошел "с ведома, по указанию и при поддержке" политика.
Учитывая приближающиеся сроки праймериз и сертификации - первичные выборы в штате пройдут 5 марта - госсекретарь объявила, что приостановит действие своего постановления до вынесения судом определения по этому вопросу.
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Мэн (штат)В миреДональд ТрампВыборы президента СШАСША
 
 
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