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Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят - РИА Новости, 30.12.2023
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17:58 29.12.2023 (обновлено: 00:58 30.12.2023)
https://ria.ru/20231229/prava-1919030102.html
Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят
Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят - РИА Новости, 30.12.2023
Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят
Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят на три года, сообщили на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на постановление правительства,... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-29T17:58
2023-12-30T00:58
общество
россия
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят на три года, сообщили на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на постановление правительства, опубликованное на портале правовой информации."Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года", — говорится в публикации. Ведомство отметило, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых прав. Постановление вступило в силу и затронет более пяти миллионов водителей.
https://ria.ru/20231222/prava-1917511536.html
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общество, россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Авто, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят

МВД уведомило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят на три года, сообщили на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на постановление правительства, опубликованное на портале правовой информации.
«
"Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года", — говорится в публикации.
Ведомство отметило, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых прав.
Постановление вступило в силу и затронет более пяти миллионов водителей.
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
22 декабря, 15:52
 
ОбществоРоссияАвтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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