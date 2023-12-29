https://ria.ru/20231229/prava-1919030102.html
Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят
Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят - РИА Новости, 30.12.2023
Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят
Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят на три года, сообщили на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на постановление правительства,... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-29T17:58
2023-12-29T17:58
2023-12-30T00:58
общество
россия
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят на три года, сообщили на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на постановление правительства, опубликованное на портале правовой информации."Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года", — говорится в публикации. Ведомство отметило, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых прав. Постановление вступило в силу и затронет более пяти миллионов водителей.
https://ria.ru/20231222/prava-1917511536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Авто, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят
МВД уведомило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав