https://ria.ru/20231229/prava-1919030102.html

Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят

Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят - РИА Новости, 30.12.2023

Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят

Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят на три года, сообщили на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на постановление правительства,... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-29T17:58

2023-12-29T17:58

2023-12-30T00:58

общество

россия

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят на три года, сообщили на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на постановление правительства, опубликованное на портале правовой информации."Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года", — говорится в публикации. Ведомство отметило, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых прав. Постановление вступило в силу и затронет более пяти миллионов водителей.

https://ria.ru/20231222/prava-1917511536.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)