https://ria.ru/20231229/poteri-1918962199.html

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 29.12.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 34 атаки, потери украинских войска составили более 1675 военнослужащих, семь танков, 13 бронемашин, РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:55

2023-12-29T13:55

2023-12-29T13:55

специальная военная операция на украине

россия

марьинка (днр)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 34 атаки, потери украинских войска составили более 1675 военнослужащих, семь танков, 13 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 34 атаки противника и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красное, Андреевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, общие потери противника составили более 1675 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также 49 орудий полевой артиллерии. В министерстве отметили, что на донецком направлении на этой неделе освобожден населенный пункт Марьинка ДНР. "Наиболее весомый вклад в освобождение города внесли штурмовые отряды 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии и 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южного военного округа", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231229/katastrofa-1918902095.html

https://ria.ru/20231229/ogon-1918918704.html

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россия, марьинка (днр), вооруженные силы украины