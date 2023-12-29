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Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.12.2023
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска за неделю отразили три атаки противника на южнодонецком направлении, потери украинских войска составили свыше 675 военнослужащих и два танка,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:37
2023-12-29T13:37
2023-12-29T13:45
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские войска за неделю отразили три атаки противника на южнодонецком направлении, потери украинских войска составили свыше 675 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Парасковиевка и Макаровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войска составили свыше 675 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 675 солдат на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские войска за неделю отразили три атаки противника на южнодонецком направлении, потери украинских войска составили свыше 675 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Парасковиевка и Макаровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войска составили свыше 675 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.
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