Рейтинг@Mail.ru
Помощь США Украине не изменит ситуацию на поле боя, заявили в Раде - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 29.12.2023 (обновлено: 10:37 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/pomosch-1918905441.html
Помощь США Украине не изменит ситуацию на поле боя, заявили в Раде
Помощь США Украине не изменит ситуацию на поле боя, заявили в Раде - РИА Новости, 29.12.2023
Помощь США Украине не изменит ситуацию на поле боя, заявили в Раде
Новый военный американский пакет помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов не изменит ситуацию по поле боя и свидетельствует о том, что существуют проблемы РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:10
2023-12-29T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
верховная рада украины
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3292ba71f05d9af0ef5990f3604e8af3.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новый военный американский пакет помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов не изменит ситуацию по поле боя и свидетельствует о том, что существуют проблемы с поддержкой Киева со стороны США, считает заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. "Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что существуют проблемы с поддержкой Украины со стороны США... Мы по-прежнему считаем, что эти проблемы временные и очень скоро будут решены", - заявил Чернев в интервью американской газете Washington Post. По словам Чернева, этот пакет "предназначен только для того, чтобы поддержать еще некоторое время, но он не способен изменить ситуацию на поле боя" в пользу Украины. По данным издания, "скромный" пакет помощи США для Украины был встречен в Киеве "с прохладной благодарностью".Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделяют Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Он назвал пакет "финальным" в 2024 году. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжение средства на поддержку восточноевропейского союзника: новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Тем не менее, подвижек в согласовании запроса администрации о новой помощи Украине нет. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. При этом в Белом доме вновь повторили, что поддержка запроса имеет критическое значение. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231229/istrebiteli-1918799600.html
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918833344.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0dcba835c8887fe775597072420ad631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, верховная рада украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Верховная Рада Украины, Украина, США
Помощь США Украине не изменит ситуацию на поле боя, заявили в Раде

Депутат Чернев: новый пакет помощи США Украине не изменит ситуацию на поле боя

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новый военный американский пакет помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов не изменит ситуацию по поле боя и свидетельствует о том, что существуют проблемы с поддержкой Киева со стороны США, считает заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
"Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что существуют проблемы с поддержкой Украины со стороны США... Мы по-прежнему считаем, что эти проблемы временные и очень скоро будут решены", - заявил Чернев в интервью американской газете Washington Post.
По словам Чернева, этот пакет "предназначен только для того, чтобы поддержать еще некоторое время, но он не способен изменить ситуацию на поле боя" в пользу Украины.
По данным издания, "скромный" пакет помощи США для Украины был встречен в Киеве "с прохладной благодарностью".
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
"Запад заставляет верить в это". Что ждет F-16 в небе над Украиной
08:00
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделяют Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Он назвал пакет "финальным" в 2024 году. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжение средства на поддержку восточноевропейского союзника: новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Тем не менее, подвижек в согласовании запроса администрации о новой помощи Украине нет. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. При этом в Белом доме вновь повторили, что поддержка запроса имеет критическое значение.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
"Не рады тут жить". В США раскрыли, какой регион выйдет из состава Украины
Вчера, 18:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВерховная Рада УкраиныУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала