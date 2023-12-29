https://ria.ru/20231229/pomosch-1918905441.html

Помощь США Украине не изменит ситуацию на поле боя, заявили в Раде

Помощь США Украине не изменит ситуацию на поле боя, заявили в Раде - РИА Новости, 29.12.2023

Помощь США Украине не изменит ситуацию на поле боя, заявили в Раде

Новый военный американский пакет помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов не изменит ситуацию по поле боя и свидетельствует о том, что существуют проблемы РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:10

2023-12-29T10:10

2023-12-29T10:37

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новый военный американский пакет помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов не изменит ситуацию по поле боя и свидетельствует о том, что существуют проблемы с поддержкой Киева со стороны США, считает заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. "Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что существуют проблемы с поддержкой Украины со стороны США... Мы по-прежнему считаем, что эти проблемы временные и очень скоро будут решены", - заявил Чернев в интервью американской газете Washington Post. По словам Чернева, этот пакет "предназначен только для того, чтобы поддержать еще некоторое время, но он не способен изменить ситуацию на поле боя" в пользу Украины. По данным издания, "скромный" пакет помощи США для Украины был встречен в Киеве "с прохладной благодарностью".Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделяют Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Он назвал пакет "финальным" в 2024 году. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжение средства на поддержку восточноевропейского союзника: новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Тем не менее, подвижек в согласовании запроса администрации о новой помощи Украине нет. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. При этом в Белом доме вновь повторили, что поддержка запроса имеет критическое значение. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231229/istrebiteli-1918799600.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, верховная рада украины, украина, сша