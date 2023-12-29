https://ria.ru/20231229/polsha-1918942312.html
Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины
Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины - РИА Новости, 29.12.2023
Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины
Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров, сообщает оперативное командование... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:55
2023-12-29T12:55
2023-12-29T13:07
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польша
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ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров, сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши."Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", - говорится в сообщении оперативного командования в официальном профиле на платформе X.Отмечается, что в соответствии с действующими процедурами "оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша
Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины
ВС Польши: неизвестный объект вошел в небо со стороны Украины и исчез с радаров
ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров, сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши.
"Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", - говорится в сообщении оперативного командования в официальном профиле на платформе X.
Отмечается, что в соответствии с действующими процедурами "оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства".
ФРГ начала постепенный вывод своих систем ПВО и военный персонал из Польши