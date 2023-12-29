https://ria.ru/20231229/polsha-1918942312.html

Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины

Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины - РИА Новости, 29.12.2023

Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины

Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров, сообщает оперативное командование... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:55

2023-12-29T12:55

2023-12-29T13:07

в мире

украина

польша

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ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров, сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши."Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", - говорится в сообщении оперативного командования в официальном профиле на платформе X.Отмечается, что в соответствии с действующими процедурами "оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства".

https://ria.ru/20231108/frg-1908207002.html

украина

польша

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Кирилл Волков

в мире, украина, польша