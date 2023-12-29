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Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины - РИА Новости, 29.12.2023
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12:55 29.12.2023 (обновлено: 13:07 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/polsha-1918942312.html
Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины
Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины - РИА Новости, 29.12.2023
Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины
Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров, сообщает оперативное командование... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:55
2023-12-29T13:07
в мире
украина
польша
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ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров, сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши."Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", - говорится в сообщении оперативного командования в официальном профиле на платформе X.Отмечается, что в соответствии с действующими процедурами "оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства".
https://ria.ru/20231108/frg-1908207002.html
украина
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Польская армия заявила о неопознанном объекте, прилетевшем с Украины

ВС Польши: неизвестный объект вошел в небо со стороны Украины и исчез с радаров

© AP Photo / Czarek SokolowskiCистема ПВО Patriot польской армии
Cистема ПВО Patriot польской армии - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Cистема ПВО Patriot польской армии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров, сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши.
"Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", - говорится в сообщении оперативного командования в официальном профиле на платформе X.
Отмечается, что в соответствии с действующими процедурами "оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства".
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