https://ria.ru/20231229/pogibli-1919023101.html
Во французских Альпах под лавиной погибли два человека
Во французских Альпах под лавиной погибли два человека - РИА Новости, 29.12.2023
Во французских Альпах под лавиной погибли два человека
Мать и сын из Великобритании погибли в Альпах во французском департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины, сообщила газета Figaro со ссылкой на... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:21
2023-12-29T17:21
2023-12-29T17:41
в мире
альпы
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857769548_0:128:2730:1664_1920x0_80_0_0_166c3cee9bd709d003a892f8e6839773.jpg
ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Мать и сын из Великобритании погибли в Альпах во французском департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины, сообщила газета Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры. "Два человека погибли в четверг, 28 декабря, в результате схода лавины на массиве Монблан. Это мать и сын, подданные Британии, которые катались на лыжах с семьёй", - говорится в сообщении издания. По словам местного прокурора, 54-летняя женщина и её 22-летний сын были частью "группы из пяти лыжников из Англии, все члены одной семьи", вместе с ними был инструктор, которого они знали несколько лет, пишет Figaro. Лавина сошла в четверг днём на высоте 2300 метров, когда мать и сын катались с гидом за пределами трассы, причиной схода снежных масс могли стать действия других лыжников на более высоком уровне, сообщает газета. Отмечается, что только инструктор имел при себе специальный датчик, благодаря которому его удалось быстро обнаружить, мать и сын были найдены погибшими спустя несколько часов. Поиски продолжались почти пять часов, в операции участвовали около 20 спасателей, две команды кинологов, медицинский специалист и два вертолета, пишет издание. Прокуратура начала расследование по делу о причинении смерти по неосторожности, говорится в статье.
https://ria.ru/20231226/elbrus-1918101486.html
https://ria.ru/20231224/opolzen-1917746760.html
https://ria.ru/20231203/lavina-1913473672.html
альпы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857769548_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7215356d26fb4d7adebe24752234126b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, альпы, происшествия
В мире, Альпы, Происшествия
Во французских Альпах под лавиной погибли два человека
Figaro: мать и сын из Великобритании погибли в Альпах в результате схода лавины
ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости.
Мать и сын из Великобритании погибли в Альпах во французском департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины, сообщила газета Figaro
со ссылкой на заявление прокуратуры.
"Два человека погибли в четверг, 28 декабря, в результате схода лавины на массиве Монблан
. Это мать и сын, подданные Британии, которые катались на лыжах с семьёй", - говорится в сообщении издания.
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за высокой опасности схода лавин
По словам местного прокурора, 54-летняя женщина и её 22-летний сын были частью "группы из пяти лыжников из Англии
, все члены одной семьи", вместе с ними был инструктор, которого они знали несколько лет, пишет Figaro.
Лавина сошла в четверг днём на высоте 2300 метров, когда мать и сын катались с гидом за пределами трассы, причиной схода снежных масс могли стать действия других лыжников на более высоком уровне, сообщает газета.
В центре Сочи сошел оползень, повредив магистральный водопровод
Отмечается, что только инструктор имел при себе специальный датчик, благодаря которому его удалось быстро обнаружить, мать и сын были найдены погибшими спустя несколько часов.
Поиски продолжались почти пять часов, в операции участвовали около 20 спасателей, две команды кинологов, медицинский специалист и два вертолета, пишет издание.
Прокуратура начала расследование по делу о причинении смерти по неосторожности, говорится в статье.
В Зальцбурге лавина накрыла двух человек, пишут СМИ