https://ria.ru/20231229/pogibli-1919023101.html

Во французских Альпах под лавиной погибли два человека

Во французских Альпах под лавиной погибли два человека - РИА Новости, 29.12.2023

Во французских Альпах под лавиной погибли два человека

Мать и сын из Великобритании погибли в Альпах во французском департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины, сообщила газета Figaro со ссылкой на... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:21

2023-12-29T17:21

2023-12-29T17:41

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ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Мать и сын из Великобритании погибли в Альпах во французском департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины, сообщила газета Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры. "Два человека погибли в четверг, 28 декабря, в результате схода лавины на массиве Монблан. Это мать и сын, подданные Британии, которые катались на лыжах с семьёй", - говорится в сообщении издания. По словам местного прокурора, 54-летняя женщина и её 22-летний сын были частью "группы из пяти лыжников из Англии, все члены одной семьи", вместе с ними был инструктор, которого они знали несколько лет, пишет Figaro. Лавина сошла в четверг днём на высоте 2300 метров, когда мать и сын катались с гидом за пределами трассы, причиной схода снежных масс могли стать действия других лыжников на более высоком уровне, сообщает газета. Отмечается, что только инструктор имел при себе специальный датчик, благодаря которому его удалось быстро обнаружить, мать и сын были найдены погибшими спустя несколько часов. Поиски продолжались почти пять часов, в операции участвовали около 20 спасателей, две команды кинологов, медицинский специалист и два вертолета, пишет издание. Прокуратура начала расследование по делу о причинении смерти по неосторожности, говорится в статье.

https://ria.ru/20231226/elbrus-1918101486.html

https://ria.ru/20231224/opolzen-1917746760.html

https://ria.ru/20231203/lavina-1913473672.html

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в мире, альпы, происшествия