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Во французских Альпах под лавиной погибли два человека - РИА Новости, 29.12.2023
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17:21 29.12.2023 (обновлено: 17:41 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/pogibli-1919023101.html
Во французских Альпах под лавиной погибли два человека
Во французских Альпах под лавиной погибли два человека - РИА Новости, 29.12.2023
Во французских Альпах под лавиной погибли два человека
Мать и сын из Великобритании погибли в Альпах во французском департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины, сообщила газета Figaro со ссылкой на... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:21
2023-12-29T17:41
в мире
альпы
происшествия
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ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Мать и сын из Великобритании погибли в Альпах во французском департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины, сообщила газета Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры. "Два человека погибли в четверг, 28 декабря, в результате схода лавины на массиве Монблан. Это мать и сын, подданные Британии, которые катались на лыжах с семьёй", - говорится в сообщении издания. По словам местного прокурора, 54-летняя женщина и её 22-летний сын были частью "группы из пяти лыжников из Англии, все члены одной семьи", вместе с ними был инструктор, которого они знали несколько лет, пишет Figaro. Лавина сошла в четверг днём на высоте 2300 метров, когда мать и сын катались с гидом за пределами трассы, причиной схода снежных масс могли стать действия других лыжников на более высоком уровне, сообщает газета. Отмечается, что только инструктор имел при себе специальный датчик, благодаря которому его удалось быстро обнаружить, мать и сын были найдены погибшими спустя несколько часов. Поиски продолжались почти пять часов, в операции участвовали около 20 спасателей, две команды кинологов, медицинский специалист и два вертолета, пишет издание. Прокуратура начала расследование по делу о причинении смерти по неосторожности, говорится в статье.
https://ria.ru/20231226/elbrus-1918101486.html
https://ria.ru/20231224/opolzen-1917746760.html
https://ria.ru/20231203/lavina-1913473672.html
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в мире, альпы, происшествия
В мире, Альпы, Происшествия
Во французских Альпах под лавиной погибли два человека

Figaro: мать и сын из Великобритании погибли в Альпах в результате схода лавины

CC BY-SA 3.0 / Florian Pépellin / Вид на долину Морьен в департаменте Савойя
Вид на долину Морьен в департаменте Савойя - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
CC BY-SA 3.0 / Florian Pépellin /
Вид на долину Морьен в департаменте Савойя. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Мать и сын из Великобритании погибли в Альпах во французском департаменте Верхняя Савойя в результате схода лавины, сообщила газета Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры.
"Два человека погибли в четверг, 28 декабря, в результате схода лавины на массиве Монблан. Это мать и сын, подданные Британии, которые катались на лыжах с семьёй", - говорится в сообщении издания.
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По словам местного прокурора, 54-летняя женщина и её 22-летний сын были частью "группы из пяти лыжников из Англии, все члены одной семьи", вместе с ними был инструктор, которого они знали несколько лет, пишет Figaro.
Лавина сошла в четверг днём на высоте 2300 метров, когда мать и сын катались с гидом за пределами трассы, причиной схода снежных масс могли стать действия других лыжников на более высоком уровне, сообщает газета.
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Отмечается, что только инструктор имел при себе специальный датчик, благодаря которому его удалось быстро обнаружить, мать и сын были найдены погибшими спустя несколько часов.
Поиски продолжались почти пять часов, в операции участвовали около 20 спасателей, две команды кинологов, медицинский специалист и два вертолета, пишет издание.
Прокуратура начала расследование по делу о причинении смерти по неосторожности, говорится в статье.
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