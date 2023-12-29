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Украинца осудят за попытку подрыва авто главы отдела полиции в Мелитополе - РИА Новости, 29.12.2023
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15:38 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/podryv-1918996439.html
Украинца осудят за попытку подрыва авто главы отдела полиции в Мелитополе
Украинца осудят за попытку подрыва авто главы отдела полиции в Мелитополе - РИА Новости, 29.12.2023
Украинца осудят за попытку подрыва авто главы отдела полиции в Мелитополе
Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, который собирался подорвать автомобиль начальника отделения... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:38
2023-12-29T15:38
в мире
запорожская область
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
украина
мелитополь
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, который собирался подорвать автомобиль начальника отделения полиции в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вадима Цуркана… В апреле 2023 года он намеревался совершить подрыв автомобиля начальника отделения полиции "Кирилловское" УМВД России "Мелитопольское", однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, компоненты СВУ и оружие с патронами - изъяты. Мощность взрывчатого вещества составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении. Генпрокуратура отмечает, что обвиняемый осенью 2022 года вступил в сговор с сотрудником главного управления разведки министерства Украины на совершение диверсий и терактов на территории Запорожской области. Для этого он прошел обучение минно-взрывному делу на военном полигоне ВСУ и в ноябре получил в Мелитополе компоненты самодельного взрывного устройства. Цуркан обвиняется в участии в террористическом сообществе; незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств; прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; приготовлении к совершению теракта.
https://ria.ru/20231122/ukrainets-1911131039.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, украина, мелитополь
В мире, Запорожская область, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Мелитополь
Украинца осудят за попытку подрыва авто главы отдела полиции в Мелитополе

Украинца осудят за попытку подрыва авто начальника отдела полиции в Мелитополе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, который собирался подорвать автомобиль начальника отделения полиции в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
«
"Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вадима Цуркана… В апреле 2023 года он намеревался совершить подрыв автомобиля начальника отделения полиции "Кирилловское" УМВД России "Мелитопольское", однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, компоненты СВУ и оружие с патронами - изъяты. Мощность взрывчатого вещества составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.
Генпрокуратура отмечает, что обвиняемый осенью 2022 года вступил в сговор с сотрудником главного управления разведки министерства Украины на совершение диверсий и терактов на территории Запорожской области. Для этого он прошел обучение минно-взрывному делу на военном полигоне ВСУ и в ноябре получил в Мелитополе компоненты самодельного взрывного устройства.
Цуркан обвиняется в участии в террористическом сообществе; незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств; прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; приготовлении к совершению теракта.
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В миреЗапорожская областьГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныУкраинаМелитополь
 
 
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