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Украинца осудят за попытку подрыва авто главы отдела полиции в Мелитополе

Украинца осудят за попытку подрыва авто главы отдела полиции в Мелитополе - РИА Новости, 29.12.2023

Украинца осудят за попытку подрыва авто главы отдела полиции в Мелитополе

Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, который собирался подорвать автомобиль начальника отделения... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:38

2023-12-29T15:38

2023-12-29T15:38

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, который собирался подорвать автомобиль начальника отделения полиции в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вадима Цуркана… В апреле 2023 года он намеревался совершить подрыв автомобиля начальника отделения полиции "Кирилловское" УМВД России "Мелитопольское", однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, компоненты СВУ и оружие с патронами - изъяты. Мощность взрывчатого вещества составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении. Генпрокуратура отмечает, что обвиняемый осенью 2022 года вступил в сговор с сотрудником главного управления разведки министерства Украины на совершение диверсий и терактов на территории Запорожской области. Для этого он прошел обучение минно-взрывному делу на военном полигоне ВСУ и в ноябре получил в Мелитополе компоненты самодельного взрывного устройства. Цуркан обвиняется в участии в террористическом сообществе; незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств; прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; приготовлении к совершению теракта.

https://ria.ru/20231122/ukrainets-1911131039.html

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в мире, запорожская область, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, украина, мелитополь