https://ria.ru/20231229/podderzhka-1919045860.html

МО Британии: поддержка Украины продолжится, Киеву поставят ракеты ПВО

МО Британии: поддержка Украины продолжится, Киеву поставят ракеты ПВО - РИА Новости, 29.12.2023

МО Британии: поддержка Украины продолжится, Киеву поставят ракеты ПВО

Великобритания поставит Киеву сотни ракет ПВО, продолжая укреплять потенциал противовоздушной обороны Украины, заявил в пятницу глава британского минобороны... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T19:40

2023-12-29T19:40

2023-12-29T19:40

в мире

россия

киев

грант шаппс

сергей лавров

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893350961_742:122:2372:1039_1920x0_80_0_0_917fb864d1ca36438f146de33dc42a50.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Великобритания поставит Киеву сотни ракет ПВО, продолжая укреплять потенциал противовоздушной обороны Украины, заявил в пятницу глава британского минобороны Грант Шаппс. "Мы продолжаем поддерживать оборону Украины. Поэтому мы направляем сегодня сотни ракет ПВО для оснащения переданных британских систем воздушной обороны, способных с поразительной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231229/vlast-1918978609.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, грант шаппс, сергей лавров, украина, нато