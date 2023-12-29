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МО Британии: поддержка Украины продолжится, Киеву поставят ракеты ПВО
МО Британии: поддержка Украины продолжится, Киеву поставят ракеты ПВО - РИА Новости, 29.12.2023
МО Британии: поддержка Украины продолжится, Киеву поставят ракеты ПВО
Великобритания поставит Киеву сотни ракет ПВО, продолжая укреплять потенциал противовоздушной обороны Украины, заявил в пятницу глава британского минобороны... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T19:40
2023-12-29T19:40
2023-12-29T19:40
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Великобритания поставит Киеву сотни ракет ПВО, продолжая укреплять потенциал противовоздушной обороны Украины, заявил в пятницу глава британского минобороны Грант Шаппс. "Мы продолжаем поддерживать оборону Украины. Поэтому мы направляем сегодня сотни ракет ПВО для оснащения переданных британских систем воздушной обороны, способных с поразительной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В мире, Россия, Киев, Грант Шаппс, Сергей Лавров, Украина, НАТО
МО Британии: поддержка Украины продолжится, Киеву поставят ракеты ПВО
Грант Шаппс: поддержка Украины продолжится, Киеву поставят сотни ракет ПВО