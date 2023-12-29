https://ria.ru/20231229/podderzhka-1918906464.html

Правительство продлило меры поддержки на рынке труда

Правительство продлило меры поддержки на рынке труда - РИА Новости, 29.12.2023

Правительство продлило меры поддержки на рынке труда

Правительство РФ продлило до конца 2024 года меры поддержки граждан, которые находятся под риском увольнения или испытывают трудности в поиске работы,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:18

2023-12-29T10:18

2023-12-29T10:23

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца 2024 года меры поддержки граждан, которые находятся под риском увольнения или испытывают трудности в поиске работы, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство продлило ряд мер поддержки рынка труда до конца 2024 года. Речь идет о гражданах, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы", - говорится в сообщении. Таким гражданам центры занятости будут оказывать помощь с временным трудоустройством, открытием собственного дела, переобучением и прочим. Для получения услуг нужно обратиться в службу занятости своего региона. Граждане, зарегистрированные по месту жительства в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, могут обращаться в центры занятости по месту пребывания. "Эти меры поддержки были запущены правительством в 2022 году для снижения напряженности на рынке труда в условиях внешнего санкционного давления. С тех пор такой поддержкой смогли воспользоваться более 360 тысяч граждан, ищущих работу. Всего было оказано около 430 тысяч услуг", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20231225/moskva-1917843427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика