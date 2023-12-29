https://ria.ru/20231229/podderzhka-1918906464.html
Правительство продлило меры поддержки на рынке труда
Правительство продлило меры поддержки на рынке труда - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство продлило меры поддержки на рынке труда
Правительство РФ продлило до конца 2024 года меры поддержки граждан, которые находятся под риском увольнения или испытывают трудности в поиске работы,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:18
2023-12-29T10:18
2023-12-29T10:23
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца 2024 года меры поддержки граждан, которые находятся под риском увольнения или испытывают трудности в поиске работы, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство продлило ряд мер поддержки рынка труда до конца 2024 года. Речь идет о гражданах, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы", - говорится в сообщении. Таким гражданам центры занятости будут оказывать помощь с временным трудоустройством, открытием собственного дела, переобучением и прочим. Для получения услуг нужно обратиться в службу занятости своего региона. Граждане, зарегистрированные по месту жительства в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, могут обращаться в центры занятости по месту пребывания. "Эти меры поддержки были запущены правительством в 2022 году для снижения напряженности на рынке труда в условиях внешнего санкционного давления. С тех пор такой поддержкой смогли воспользоваться более 360 тысяч граждан, ищущих работу. Всего было оказано около 430 тысяч услуг", - отметили в кабмине.
https://ria.ru/20231225/moskva-1917843427.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Экономика
Правительство продлило меры поддержки на рынке труда
Правительство продлило до конца 2024 года меры поддержки на рынке труда