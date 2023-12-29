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Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2023
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15:06 29.12.2023 (обновлено: 17:27 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/ploschad-1918988822.html
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2023
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь, сообщается на сайте столичного главка МВД. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:06
2023-12-29T17:27
общество
москва
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь, сообщается на сайте столичного главка МВД.Уточняется, что ограничение будет действовать с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января. Тем не менее, открытым для посещения останется ГУМ-каток. Он будет работать согласно расписанию.
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общество, москва
Общество, Москва
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красную площадь закроют для посещения с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Уточняется, что ограничение будет действовать с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января. Тем не менее, открытым для посещения останется ГУМ-каток. Он будет работать согласно расписанию.
Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Шоу и звезды: как прошло открытие ГУМ-Катка на Красной площади
30 ноября, 13:35
 
ОбществоМосква
 
 
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