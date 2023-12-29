https://ria.ru/20231229/ploschad-1918988822.html

Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2023

Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь, сообщается на сайте столичного главка МВД. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:06

2023-12-29T15:06

2023-12-29T17:27

общество

москва

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь, сообщается на сайте столичного главка МВД.Уточняется, что ограничение будет действовать с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января. Тем не менее, открытым для посещения останется ГУМ-каток. Он будет работать согласно расписанию.

https://ria.ru/20231130/katok-1912865505.html

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общество, москва