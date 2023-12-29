Рейтинг@Mail.ru
Правительство планирует запустить единую цифровую платформу в соцсфере - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/platforma-1919036502.html
Правительство планирует запустить единую цифровую платформу в соцсфере
Правительство планирует запустить единую цифровую платформу в соцсфере - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство планирует запустить единую цифровую платформу в соцсфере
Правительство РФ утвердило постановление о единой цифровой платформе в социальной сфере, она будет запущена в 2024 году, сообщается в официальном... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:41
2023-12-29T18:41
россия
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о единой цифровой платформе в социальной сфере, она будет запущена в 2024 году, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "В 2024 году будет запущена государственная информационная система "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Постановление о порядке ее создания, функционирования и развития подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новая платформа позволит упростить и ускорить предоставление мер социальной поддержки, в том числе в проактивном формате", - говорится в сообщении. Платформа будет работать на базе действующих информационных систем и ресурсов. В нее будут загружены данные о получателях мер социальной поддержки: пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, работниках, пострадавших на производстве. "Запуск единой платформы позволит обеспечить комплексный подход к реализации всех процессов, необходимых для назначения и предоставления мер социальной поддержки. Все необходимые документы ведомства будут получать с помощью информационного взаимодействия между собой", - отметили в кабмине.
https://ria.ru/20231229/podderzhka-1918906464.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, технологии
Россия, Общество, Технологии
Правительство планирует запустить единую цифровую платформу в соцсфере

Кабмин в 2024 г планирует запустить единую цифровую платформу в социальной сфере

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о единой цифровой платформе в социальной сфере, она будет запущена в 2024 году, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"В 2024 году будет запущена государственная информационная система "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Постановление о порядке ее создания, функционирования и развития подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новая платформа позволит упростить и ускорить предоставление мер социальной поддержки, в том числе в проактивном формате", - говорится в сообщении.
Платформа будет работать на базе действующих информационных систем и ресурсов. В нее будут загружены данные о получателях мер социальной поддержки: пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, работниках, пострадавших на производстве.
"Запуск единой платформы позволит обеспечить комплексный подход к реализации всех процессов, необходимых для назначения и предоставления мер социальной поддержки. Все необходимые документы ведомства будут получать с помощью информационного взаимодействия между собой", - отметили в кабмине.
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Правительство продлило меры поддержки на рынке труда
Вчера, 10:18
 
РоссияОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала