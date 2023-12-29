https://ria.ru/20231229/platforma-1919036502.html

Правительство планирует запустить единую цифровую платформу в соцсфере

Правительство планирует запустить единую цифровую платформу в соцсфере - РИА Новости, 29.12.2023

Правительство планирует запустить единую цифровую платформу в соцсфере

Правительство РФ утвердило постановление о единой цифровой платформе в социальной сфере, она будет запущена в 2024 году, сообщается в официальном... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:41

2023-12-29T18:41

2023-12-29T18:41

россия

общество

технологии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о единой цифровой платформе в социальной сфере, она будет запущена в 2024 году, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "В 2024 году будет запущена государственная информационная система "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Постановление о порядке ее создания, функционирования и развития подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новая платформа позволит упростить и ускорить предоставление мер социальной поддержки, в том числе в проактивном формате", - говорится в сообщении. Платформа будет работать на базе действующих информационных систем и ресурсов. В нее будут загружены данные о получателях мер социальной поддержки: пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, работниках, пострадавших на производстве. "Запуск единой платформы позволит обеспечить комплексный подход к реализации всех процессов, необходимых для назначения и предоставления мер социальной поддержки. Все необходимые документы ведомства будут получать с помощью информационного взаимодействия между собой", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20231229/podderzhka-1918906464.html

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россия, общество, технологии