https://ria.ru/20231229/pikhta-1918885648.html

Во Владивостоке разыскивают вандала, спилившего в сквере верхушку пихты

Во Владивостоке разыскивают вандала, спилившего в сквере верхушку пихты - РИА Новости, 29.12.2023

Во Владивостоке разыскивают вандала, спилившего в сквере верхушку пихты

Во Владивостоке разыскивают мужчину, который вечером в среду спилил верхушку у пихты в одном из городских скверов, сообщает дирекция общественных пространств... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T06:47

2023-12-29T06:47

2023-12-29T10:05

владивосток

происшествия

русский (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Во Владивостоке разыскивают мужчину, который вечером в среду спилил верхушку у пихты в одном из городских скверов, сообщает дирекция общественных пространств Владивостока. В сообщении отмечается, что инцидент произошел в сквере на улице Русской, 48. Действия злоумышленника попали на запись камер видеонаблюдения. "Мужчина пришел в сквер 27 декабря в 19.24, предположительно, со стороны остановок "Универсам" или "Вторая Речка", остановился на скамейке, вытащил пилу из пакета. И пошел к пихте и спилил верхушку дерева. Но с собой макушку он не забрал. Ушел в 19.27 примерно в том же направлении… Судя по записям с камер, через полчаса другой человек – предположительно, женщина – проходил через сквер, поднял спиленную макушку дерева и унес с собой", - говорится в сообщении дирекции. Жителей города просят помочь с поиском злоумышленника. "Сейчас мы готовим заявление в полицию. Любая информация о нарушителе может помочь установить его личность и привлечь к ответственности", - добавляют в учреждении.

https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915561878.html

владивосток

русский (остров)

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владивосток, происшествия, русский (остров)