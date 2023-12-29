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Во Владивостоке разыскивают вандала, спилившего в сквере верхушку пихты - РИА Новости, 29.12.2023
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06:47 29.12.2023 (обновлено: 10:05 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/pikhta-1918885648.html
Во Владивостоке разыскивают вандала, спилившего в сквере верхушку пихты
Во Владивостоке разыскивают вандала, спилившего в сквере верхушку пихты - РИА Новости, 29.12.2023
Во Владивостоке разыскивают вандала, спилившего в сквере верхушку пихты
Во Владивостоке разыскивают мужчину, который вечером в среду спилил верхушку у пихты в одном из городских скверов, сообщает дирекция общественных пространств... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:47
2023-12-29T10:05
владивосток
происшествия
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Во Владивостоке разыскивают мужчину, который вечером в среду спилил верхушку у пихты в одном из городских скверов, сообщает дирекция общественных пространств Владивостока. В сообщении отмечается, что инцидент произошел в сквере на улице Русской, 48. Действия злоумышленника попали на запись камер видеонаблюдения. "Мужчина пришел в сквер 27 декабря в 19.24, предположительно, со стороны остановок "Универсам" или "Вторая Речка", остановился на скамейке, вытащил пилу из пакета. И пошел к пихте и спилил верхушку дерева. Но с собой макушку он не забрал. Ушел в 19.27 примерно в том же направлении… Судя по записям с камер, через полчаса другой человек – предположительно, женщина – проходил через сквер, поднял спиленную макушку дерева и унес с собой", - говорится в сообщении дирекции. Жителей города просят помочь с поиском злоумышленника. "Сейчас мы готовим заявление в полицию. Любая информация о нарушителе может помочь установить его личность и привлечь к ответственности", - добавляют в учреждении.
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владивосток, происшествия, русский (остров)
Владивосток, Происшествия, Русский (остров)
Во Владивостоке разыскивают вандала, спилившего в сквере верхушку пихты

Во Владивостоке ищут вандала, спилившего верхушку пихты в одном из скверов

© Дирекция общественных пространств Владивостока/TelegramОснование пихты, спиленной неизвестным в сквере во Владивостоке. 28 декабря 2023
Основание пихты, спиленной неизвестным в сквере во Владивостоке. 28 декабря 2023
© Дирекция общественных пространств Владивостока/Telegram
Основание пихты, спиленной неизвестным в сквере во Владивостоке. 28 декабря 2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Во Владивостоке разыскивают мужчину, который вечером в среду спилил верхушку у пихты в одном из городских скверов, сообщает дирекция общественных пространств Владивостока.
В сообщении отмечается, что инцидент произошел в сквере на улице Русской, 48. Действия злоумышленника попали на запись камер видеонаблюдения.
"Мужчина пришел в сквер 27 декабря в 19.24, предположительно, со стороны остановок "Универсам" или "Вторая Речка", остановился на скамейке, вытащил пилу из пакета. И пошел к пихте и спилил верхушку дерева. Но с собой макушку он не забрал. Ушел в 19.27 примерно в том же направлении… Судя по записям с камер, через полчаса другой человек – предположительно, женщина – проходил через сквер, поднял спиленную макушку дерева и унес с собой", - говорится в сообщении дирекции.
Жителей города просят помочь с поиском злоумышленника.
"Сейчас мы готовим заявление в полицию. Любая информация о нарушителе может помочь установить его личность и привлечь к ответственности", - добавляют в учреждении.
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