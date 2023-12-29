https://ria.ru/20231229/peskov-1918951201.html
Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина
Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 29.12.2023
Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина
Решение о подписях в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента является личным делом каждого, в администрации президента... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:23
2023-12-29T13:23
2023-12-29T13:23
выборы президента россии — 2024
политика
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917648593_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_13d92ad223359bd28fee2990e300ab6e.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Решение о подписях в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента является личным делом каждого, в администрации президента нет "кампанейщины", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что касается администрации, это личное дело каждого. Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами и по своей воле идут и ставят свои подписи", - сказал он. Сам Песков заявил, что пока не успел этого сделать, но "ещё время есть".
https://ria.ru/20231223/vybory-1917597227.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917648593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ea6cd9c677e772143deb2a29abbb0be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина
Песков назвал решение о подписи в поддержку Путина личным делом каждого
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Решение о подписях в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента является личным делом каждого, в администрации президента нет "кампанейщины", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается администрации, это личное дело каждого. Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами и по своей воле идут и ставят свои подписи", - сказал он.
Сам Песков заявил, что пока не успел этого сделать, но "ещё время есть".
Стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента