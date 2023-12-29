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Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 29.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
13:23 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/peskov-1918951201.html
Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина
Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 29.12.2023
Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина
Решение о подписях в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента является личным делом каждого, в администрации президента... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:23
2023-12-29T13:23
выборы президента россии — 2024
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Решение о подписях в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента является личным делом каждого, в администрации президента нет "кампанейщины", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что касается администрации, это личное дело каждого. Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами и по своей воле идут и ставят свои подписи", - сказал он. Сам Песков заявил, что пока не успел этого сделать, но "ещё время есть".
https://ria.ru/20231223/vybory-1917597227.html
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политика, дмитрий песков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина

Песков назвал решение о подписи в поддержку Путина личным делом каждого

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВолонтеры ведут сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в торговом центре в Казани
Волонтеры ведут сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в торговом центре в Казани - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Волонтеры ведут сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в торговом центре в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Решение о подписях в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента является личным делом каждого, в администрации президента нет "кампанейщины", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается администрации, это личное дело каждого. Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами и по своей воле идут и ставят свои подписи", - сказал он.
Сам Песков заявил, что пока не успел этого сделать, но "ещё время есть".
Президент РФ Владимир Путин
Стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента
23 декабря, 00:08
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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