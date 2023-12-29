https://ria.ru/20231229/peskov-1918951201.html

Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина

Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 29.12.2023

Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина

Решение о подписях в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента является личным делом каждого, в администрации президента... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:23

2023-12-29T13:23

2023-12-29T13:23

выборы президента россии — 2024

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Решение о подписях в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента является личным делом каждого, в администрации президента нет "кампанейщины", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что касается администрации, это личное дело каждого. Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами и по своей воле идут и ставят свои подписи", - сказал он. Сам Песков заявил, что пока не успел этого сделать, но "ещё время есть".

https://ria.ru/20231223/vybory-1917597227.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий песков, владимир путин