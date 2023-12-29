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Песков не стал рассказывать, как отпразднует Новый год
Песков не стал рассказывать, как отпразднует Новый год - РИА Новости, 29.12.2023
Песков не стал рассказывать, как отпразднует Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, где, как и с кем отпразднует Новый год, сообщил, что это его личное дело и оно никого РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:12
2023-12-29T13:12
2023-12-29T13:12
дмитрий песков
новый год
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, где, как и с кем отпразднует Новый год, сообщил, что это его личное дело и оно никого не касается. "Это мое личное дело, оно никого не касается", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, новый год, россия
Дмитрий Песков, Новый год, Россия
Песков не стал рассказывать, как отпразднует Новый год
Песков не стал говорить, где и как встретит Новый год