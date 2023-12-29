https://ria.ru/20231229/peskov-1918946449.html

Песков не стал рассказывать, как отпразднует Новый год

Песков не стал рассказывать, как отпразднует Новый год - РИА Новости, 29.12.2023

Песков не стал рассказывать, как отпразднует Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, где, как и с кем отпразднует Новый год, сообщил, что это его личное дело и оно никого РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:12

2023-12-29T13:12

2023-12-29T13:12

дмитрий песков

новый год

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, где, как и с кем отпразднует Новый год, сообщил, что это его личное дело и оно никого не касается. "Это мое личное дело, оно никого не касается", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231221/matvienko-1917195230.html

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дмитрий песков, новый год, россия