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Изъятие российских активов за рубежом незаконно, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2023
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13:08 29.12.2023 (обновлено: 13:28 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/peskov-1918945730.html
Изъятие российских активов за рубежом незаконно, заявил Песков
Изъятие российских активов за рубежом незаконно, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2023
Изъятие российских активов за рубежом незаконно, заявил Песков
Изъятие российских активов за рубежом незаконно и чревато серьезными пагубными последствиями, это будет очередным ударом по мировой экономике, сообщил... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:08
2023-12-29T13:28
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Изъятие российских активов за рубежом незаконно и чревато серьезными пагубными последствиями, это будет очередным ударом по мировой экономике, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Подобные действия - они чреваты очень-очень серьезными последствиями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос может ли Россия изъять иностранные активы.В четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов, считают необходимым сначала тщательно оценить законность данной меры.
https://ria.ru/20231229/aktivy_rossii-1918880072.html
https://ria.ru/20231222/aktivy-1917439988.html
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дмитрий песков, в мире, россия, сша, украина, джон кирби, антон силуанов, g7, euroclear, евросоюз, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков, В мире, Россия, США, Украина, Джон Кирби, Антон Силуанов, G7, Euroclear, Евросоюз, Санкции в отношении России
Изъятие российских активов за рубежом незаконно, заявил Песков

Песков: изъятие российских активов за рубежом чревато пагубными последствиями

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Изъятие российских активов за рубежом незаконно и чревато серьезными пагубными последствиями, это будет очередным ударом по мировой экономике, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Подобные действия - они чреваты очень-очень серьезными последствиями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос может ли Россия изъять иностранные активы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
СМИ: США не могут передать Киеву замороженные активы России без согласия ЕС
Вчера, 04:32
В четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов, считают необходимым сначала тщательно оценить законность данной меры.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Песков: Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать активы
22 декабря, 12:43
 
Дмитрий ПесковВ миреРоссияСШАУкраинаДжон КирбиАнтон СилуановG7EuroclearЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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