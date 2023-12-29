https://ria.ru/20231229/peskov-1918945730.html
Изъятие российских активов за рубежом незаконно, заявил Песков
Изъятие российских активов за рубежом незаконно, заявил Песков - РИА Новости, 29.12.2023
Изъятие российских активов за рубежом незаконно, заявил Песков
Изъятие российских активов за рубежом незаконно и чревато серьезными пагубными последствиями, это будет очередным ударом по мировой экономике, сообщил... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:08
2023-12-29T13:08
2023-12-29T13:28
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Изъятие российских активов за рубежом незаконно и чревато серьезными пагубными последствиями, это будет очередным ударом по мировой экономике, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Подобные действия - они чреваты очень-очень серьезными последствиями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос может ли Россия изъять иностранные активы.В четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов, считают необходимым сначала тщательно оценить законность данной меры.
https://ria.ru/20231229/aktivy_rossii-1918880072.html
https://ria.ru/20231222/aktivy-1917439988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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дмитрий песков, в мире, россия, сша, украина, джон кирби, антон силуанов, g7, euroclear, евросоюз, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков, В мире, Россия, США, Украина, Джон Кирби, Антон Силуанов, G7, Euroclear, Евросоюз, Санкции в отношении России
Изъятие российских активов за рубежом незаконно, заявил Песков
Песков: изъятие российских активов за рубежом чревато пагубными последствиями