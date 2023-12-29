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В Крыму пассажиров из Москвы будет встречать оркестр Дедов Морозов
В Крыму пассажиров из Москвы будет встречать оркестр Дедов Морозов - РИА Новости, 29.12.2023
В Крыму пассажиров из Москвы будет встречать оркестр Дедов Морозов
В Крыму подготовили новогодний сюрприз для пассажиров поезда из Москвы, с сегодняшнего дня на перроне вокзала в Симферополе их встречает оркестр Дедов Морозов,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:14
2023-12-29T14:14
2023-12-29T14:14
москва
дед мороз
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. В Крыму подготовили новогодний сюрприз для пассажиров поезда из Москвы, с сегодняшнего дня на перроне вокзала в Симферополе их встречает оркестр Дедов Морозов, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики. "Настоящий духовой оркестр Дедов Морозов 29 и 30 декабря встретит гостей Крыма давно полюбившимися новогодними мелодиями. Артисты проведут анимационные программы для детей и взрослых, викторины и конкурсы с призами", - говорится в сообщении. Туристов, приезжающих поездом "Москва - Симферополь", духовой оркестр будет встречать на перроне вокзала.
https://ria.ru/20231226/pozdravlenie-1918219068.html
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москва, дед мороз, симферополь
Москва, Дед Мороз, Симферополь
В Крыму пассажиров из Москвы будет встречать оркестр Дедов Морозов
В Крыму пассажиров поезда из Москвы будет встречать оркестр Дедов Морозов