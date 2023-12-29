https://ria.ru/20231229/pasporta-1919043784.html

В Мадриде десятки украинцев выстроились в очередь, чтобы продлить паспорта

В Мадриде десятки украинцев выстроились в очередь, чтобы продлить паспорта - РИА Новости, 29.12.2023

В Мадриде десятки украинцев выстроились в очередь, чтобы продлить паспорта

В Мадриде около автобусов с сервисом выдачи документов выстроилась очередь из украинцев, желающих поменять паспорта до вступления в силу закона о мобилизации,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T19:25

2023-12-29T19:25

2023-12-29T20:14

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МАДРИД, 29 дек — РИА Новости. В Мадриде около автобусов с сервисом выдачи документов выстроилась очередь из украинцев, желающих поменять паспорта до вступления в силу закона о мобилизации, сообщил корреспондент РИА Новости. Рядом с торговым центром La Gavia находятся три белых автобуса, принадлежащих мобильным подразделениям миграционной службы Министерства внутренних дел Украины. В очереди к машинам, работающим с девяти утра до шести вечера, стоят несколько десятков человек — в основном мужчины призывного возраста."Если раньше сюда приходило около десяти человек в день, то за последние четыре дня количество людей заметно увеличилось. С самого утра в очереди стабильно стоят несколько десятков человек", — сказал охранник, работающий в торговом центре.Помимо Мадрида, куда стекаются украинцы со всей Европы, подобные автобусы с сервисом выдачи документов находятся в Валенсии — одном из ключевых центров миграции граждан Украины. Кроме того, они могут продлить свои бумаги в Польше (Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве), Турции (Стамбуле), Словакии (Братиславе), Чехии (Праге) и Германии (Кельне и Берлине). На этой неделе правительство Украины внесло в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагают отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение двадцати дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снизят с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". Ожидается, что в случае принятия парламентом Украины нового закона о мобилизации уклонисты не смогут обновлять документы.

https://ria.ru/20231228/ochered-1918813518.html

https://ria.ru/20231229/mobilizatsiya-1919045228.html

украина

мадрид

европа

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в мире, украина, мадрид, европа, рустем умеров