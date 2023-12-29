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Источник: Израиль хочет переселить в Египет многих палестинцев из Газы - РИА Новости, 29.12.2023
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16:34 29.12.2023 (обновлено: 16:46 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/palestintsy-1919015164.html
Источник: Израиль хочет переселить в Египет многих палестинцев из Газы
Источник: Израиль хочет переселить в Египет многих палестинцев из Газы - РИА Новости, 29.12.2023
Источник: Израиль хочет переселить в Египет многих палестинцев из Газы
Правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности, заявил РИА... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:34
2023-12-29T16:46
в мире
израиль
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности, заявил РИА Новости осведомленный источник."По имеющейся информации, правительство Израиля вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности на период активной фазы военной операции и постконфликтного восстановления анклава", - рассказал источник.По его словам, "на первом этапе речь может идти о перемещении на территорию соседнего государства не менее 100 тысяч человек"."В дальнейшем таким образом планируется депортировать еще несколько партий жителей Газы. При этом в их возвращении Западный Иерусалим очевидно не заинтересован", - добавил источник.Как отметил источник, "для обеспечения согласия Каира, в настоящее время выступающего категорически против такого сценария, имеется в виду привлечь Вашингтон"."В обмен на "зеленый свет" со стороны Египта американцы, как утверждается, обязуются взять на себя оплату строительства и функционирования лагерей для беженцев, а также предоставят Египту солидный пакет финансовой помощи, что является весомым аргументом в контексте испытываемых этой страной экономических трудностей", - заключил осведомленный источник.
https://ria.ru/20231229/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231227/izrail-1918412166.html
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в мире, израиль, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: Израиль хочет переселить в Египет многих палестинцев из Газы

Израиль хочет переселить в Египет палестинцев из Газы под предлогом безопасности

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности, заявил РИА Новости осведомленный источник.
"По имеющейся информации, правительство Израиля вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности на период активной фазы военной операции и постконфликтного восстановления анклава", - рассказал источник.
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По его словам, "на первом этапе речь может идти о перемещении на территорию соседнего государства не менее 100 тысяч человек".
"В дальнейшем таким образом планируется депортировать еще несколько партий жителей Газы. При этом в их возвращении Западный Иерусалим очевидно не заинтересован", - добавил источник.
Как отметил источник, "для обеспечения согласия Каира, в настоящее время выступающего категорически против такого сценария, имеется в виду привлечь Вашингтон".
"В обмен на "зеленый свет" со стороны Египта американцы, как утверждается, обязуются взять на себя оплату строительства и функционирования лагерей для беженцев, а также предоставят Египту солидный пакет финансовой помощи, что является весомым аргументом в контексте испытываемых этой страной экономических трудностей", - заключил осведомленный источник.
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В миреИзраильЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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