https://ria.ru/20231229/palestintsy-1919015164.html

Источник: Израиль хочет переселить в Египет многих палестинцев из Газы

Источник: Израиль хочет переселить в Египет многих палестинцев из Газы - РИА Новости, 29.12.2023

Источник: Израиль хочет переселить в Египет многих палестинцев из Газы

Правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности, заявил РИА... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:34

2023-12-29T16:34

2023-12-29T16:46

в мире

израиль

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности, заявил РИА Новости осведомленный источник."По имеющейся информации, правительство Израиля вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности на период активной фазы военной операции и постконфликтного восстановления анклава", - рассказал источник.По его словам, "на первом этапе речь может идти о перемещении на территорию соседнего государства не менее 100 тысяч человек"."В дальнейшем таким образом планируется депортировать еще несколько партий жителей Газы. При этом в их возвращении Западный Иерусалим очевидно не заинтересован", - добавил источник.Как отметил источник, "для обеспечения согласия Каира, в настоящее время выступающего категорически против такого сценария, имеется в виду привлечь Вашингтон"."В обмен на "зеленый свет" со стороны Египта американцы, как утверждается, обязуются взять на себя оплату строительства и функционирования лагерей для беженцев, а также предоставят Египту солидный пакет финансовой помощи, что является весомым аргументом в контексте испытываемых этой страной экономических трудностей", - заключил осведомленный источник.

https://ria.ru/20231229/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231227/izrail-1918412166.html

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в мире, израиль, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году