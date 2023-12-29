Рейтинг@Mail.ru
В Киеве накинулись на США из-за нового пакета помощи - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 29.12.2023 (обновлено: 11:07 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/paket-1918869347.html
В Киеве накинулись на США из-за нового пакета помощи
В Киеве накинулись на США из-за нового пакета помощи - РИА Новости, 29.12.2023
В Киеве накинулись на США из-за нового пакета помощи
"Скромный" пакет помощи США для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве "с прохладной благодарностью", пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T01:11
2023-12-29T11:07
в мире
украина
сша
энтони блинкен
денис шмыгаль
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. "Скромный" пакет помощи США для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве "с прохладной благодарностью", пишет газета The Washington Post.По словам заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, новый пакет предназначен лишь для того, чтобы "продержаться еще некоторое время", при этом он не поможет "изменить ситуацию на поле боя" в пользу Киева."Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы", - пожаловался Чернев, выразив надежду на то, что эти трудности окажутся временными и "очень скоро" будут преодолены.Как указывает WP, украинские чиновники предупредили, что без притока новых средств уже в январе могут начаться проблемы с выплатой части зарплат и социальных пособий. Финансовая помощь со стороны одних лишь США составляет примерно треть бюджета Украины, отмечает издание.В среду госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Пакет включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Как ранее сообщило агентство Блумберг, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны.
https://ria.ru/20231228/poteri-1918818410.html
https://ria.ru/20231228/antonov-1918605066.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, энтони блинкен, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
В Киеве накинулись на США из-за нового пакета помощи

WP: Украина сдержанно приняла последний пакет военной помощи США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. "Скромный" пакет помощи США для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве "с прохладной благодарностью", пишет газета The Washington Post.
По словам заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, новый пакет предназначен лишь для того, чтобы "продержаться еще некоторое время", при этом он не поможет "изменить ситуацию на поле боя" в пользу Киева.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В Киеве признали, что начнут терять населенные пункты без помощи США
Вчера, 17:26
"Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы", - пожаловался Чернев, выразив надежду на то, что эти трудности окажутся временными и "очень скоро" будут преодолены.
Как указывает WP, украинские чиновники предупредили, что без притока новых средств уже в январе могут начаться проблемы с выплатой части зарплат и социальных пособий. Финансовая помощь со стороны одних лишь США составляет примерно треть бюджета Украины, отмечает издание.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Пакет включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.
Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Как ранее сообщило агентство Блумберг, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Посол России в США Антонов отреагировал на новый пакет помощи Украине
Вчера, 05:43
 
В миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала