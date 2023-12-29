В Киеве накинулись на США из-за нового пакета помощи
WP: Украина сдержанно приняла последний пакет военной помощи США
Флаг Украины на здании Верховной рады. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. "Скромный" пакет помощи США для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве "с прохладной благодарностью", пишет газета The Washington Post.
По словам заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, новый пакет предназначен лишь для того, чтобы "продержаться еще некоторое время", при этом он не поможет "изменить ситуацию на поле боя" в пользу Киева.
"Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы", - пожаловался Чернев, выразив надежду на то, что эти трудности окажутся временными и "очень скоро" будут преодолены.
Как указывает WP, украинские чиновники предупредили, что без притока новых средств уже в январе могут начаться проблемы с выплатой части зарплат и социальных пособий. Финансовая помощь со стороны одних лишь США составляет примерно треть бюджета Украины, отмечает издание.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Пакет включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.
Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Как ранее сообщило агентство Блумберг, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны.