https://ria.ru/20231229/otstavka-1918888394.html

Мэр Новосибирска Локоть объяснил причину отставки

Мэр Новосибирска Локоть объяснил причину отставки - РИА Новости, 29.12.2023

Мэр Новосибирска Локоть объяснил причину отставки

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что принял решение оставить свой пост в связи с переходом на новую работу, он поблагодарил горожан за оказанное ему... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T07:42

2023-12-29T07:42

2023-12-29T07:42

новосибирск

анатолий локоть

кпрф

андрей травников

новосибирская область

политика

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НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что принял решение оставить свой пост в связи с переходом на новую работу, он поблагодарил горожан за оказанное ему доверие и поддержку на протяжении двух мэрских сроков. "Уважаемые новосибирцы, товарищи! Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу. Дважды – в 2014, и в 2019 году — на прямых выборах вы избирали меня главой крупнейшего муниципалитета нашей страны. Благодарю вас за доверие и поддержку, которые я чувствовал все эти годы. Мы трудились вместе, чтобы сделать родной город красивее, комфортнее и лучше. Многое сделано, и многое ещё предстоит сделать", - написал Локоть в своем Telegram-канале. Он отметил, что на сегодняшний день в администрации Новосибирска работает профессиональная команда. На 2024 год сформирован и принят бюджет, определены планы и задачи. "А, значит, движение вперед не остановится и Новосибирск продолжит динамичное развитие. Люблю родной город! Горжусь, что я — новосибирец!", - добавил он. В минувший четверг 28 декабря об отставке коммуниста Локтя с поста мэра Новосибирска (отпуске с последующим увольнением) объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью областному телеканалу ОТС. Днем ранее такая информация появилась в некоторых Telegram-каналах и СМИ, но в горадминистрации ее опровергали. Исполнять обязанности градоначальника будет первый вице-мэр Олег Клемешов. Отставку Локтя, полномочия которого как градоначальника истекали в сентябре 2024 года, губернатор объяснил тем, что тот "получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач". Травников напомнил, что новый мэр Новосибирска будет выбран по новой процедуре через конкурс, который должен объявить городской парламент. Прямые выборы мэра Новосибирска были отменены в апреле текущего года. По новым правилам градоначальника теперь будут избирать депутаты из числа кандидатов, прошедших в финал специального конкурса. Пост мэра Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) занимал второй срок, его полномочия истекали в сентябре 2024 года. Впервые мэром Новосибирска Анатолий Локоть был избран на досрочных выборах в апреле 2014 года. Тогда он набрал 43,75% голосов избирателей при явке в 32,59%. На очередных выборах в сентябре 2019 года Локоть выиграл мэрский выборы во второй раз с результатом в 50,25% голосов при явке 20,67%.

https://ria.ru/20231130/otstavka-1912820675.html

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новосибирск, анатолий локоть, кпрф, андрей травников, новосибирская область, политика