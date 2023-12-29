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В Бангкоке оштрафовали отель за статую злого божества - РИА Новости, 29.12.2023
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Туризм
 
14:27 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/oteli-1918957121.html
В Бангкоке оштрафовали отель за статую злого божества
В Бангкоке оштрафовали отель за статую злого божества - РИА Новости, 29.12.2023
В Бангкоке оштрафовали отель за статую злого божества
Оператор отеля в Бангкоке заплатил штраф в размере 38 тысяч долларов за установку на площади перед отелем огромной "полубожественной и полудемонической" статуи, РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:27
2023-12-29T14:27
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Оператор отеля в Бангкоке заплатил штраф в размере 38 тысяч долларов за установку на площади перед отелем огромной "полубожественной и полудемонической" статуи, которая вызвала общественную критику, сообщает в пятницу местная газета Bangkok Post. По данным издания, оператор отеля выплатил штраф за нарушение закона о контроле за строительством Таиланда в размере 1,3 миллиона батов (38 тысяч долларов). Согласно закону, запрещается устанавливать без разрешения любые конструкции на территории, находящейся в собственности государственной организации, в данном случае Государственных железных дорог Таиланда (SRT). Земля, на которой построен отель, как и прилегающая территория, арендованы операторами отеля у SRT, и установка конструкции по коммерческому договору между отелем и владельцем статуи является, по сути, субарендой государственной собственности. Также издание сообщает, что пять монахов были приглашены для изгнания злых духов из статуи перед тем, как она будет передана владельцу. Уточняется, что изначально он отказывался принимать скульптуру, ссылаясь на заключенный с отелем контракт. Позже, с помощью адвоката, этот вопрос был решен, так как контракт был аннулирован, как незаконный. Ранее сообщалось, что гигантскую, в два человеческих роста, статую божества Кхру Кай Кео (Учителя Кай Кео) в четверг демонтировали с площади перед отелем The Bazaar Hotel в столице Таиланда и убрали на задний двор, тем самым скрыв ее из поля зрения прохожих, которые критиковали скульптуру как "небуддийскую и страшную". Ее должны передать владельцу к 30 декабря. В августе в социальных сетях Таиланда разгорелся скандал в связи с принесением в жертву котят, щенков и домашних кроликов статуе "жестокого" божества черного цвета с клыками и крыльями за спиной. Сообщалось, что некоторые адепты культа божества Кхру Кай Кео собирают котят, щенков и кроликов для проведения в Бангкоке у статуи божества жертвенной церемонии. Цель жертвоприношений, предположительно, состояла в получении выигрышных номеров для еженедельной государственной лотереи.
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новости - туризм, туризм, туристы, бангкок, таиланд, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бангкок, Таиланд, Отели
В Бангкоке оштрафовали отель за статую злого божества

В Бангкоке отель оштрафован за статую божества, требующего жертвоприношений

© Фото : The Bazaar Hotel BangkokДемонтаж статуи у отеля The Bazaar Hotel в Бангкоке
Демонтаж статуи у отеля The Bazaar Hotel в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : The Bazaar Hotel Bangkok
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Оператор отеля в Бангкоке заплатил штраф в размере 38 тысяч долларов за установку на площади перед отелем огромной "полубожественной и полудемонической" статуи, которая вызвала общественную критику, сообщает в пятницу местная газета Bangkok Post.
По данным издания, оператор отеля выплатил штраф за нарушение закона о контроле за строительством Таиланда в размере 1,3 миллиона батов (38 тысяч долларов). Согласно закону, запрещается устанавливать без разрешения любые конструкции на территории, находящейся в собственности государственной организации, в данном случае Государственных железных дорог Таиланда (SRT).
Земля, на которой построен отель, как и прилегающая территория, арендованы операторами отеля у SRT, и установка конструкции по коммерческому договору между отелем и владельцем статуи является, по сути, субарендой государственной собственности.
Также издание сообщает, что пять монахов были приглашены для изгнания злых духов из статуи перед тем, как она будет передана владельцу. Уточняется, что изначально он отказывался принимать скульптуру, ссылаясь на заключенный с отелем контракт. Позже, с помощью адвоката, этот вопрос был решен, так как контракт был аннулирован, как незаконный.
Ранее сообщалось, что гигантскую, в два человеческих роста, статую божества Кхру Кай Кео (Учителя Кай Кео) в четверг демонтировали с площади перед отелем The Bazaar Hotel в столице Таиланда и убрали на задний двор, тем самым скрыв ее из поля зрения прохожих, которые критиковали скульптуру как "небуддийскую и страшную". Ее должны передать владельцу к 30 декабря.
В августе в социальных сетях Таиланда разгорелся скандал в связи с принесением в жертву котят, щенков и домашних кроликов статуе "жестокого" божества черного цвета с клыками и крыльями за спиной. Сообщалось, что некоторые адепты культа божества Кхру Кай Кео собирают котят, щенков и кроликов для проведения в Бангкоке у статуи божества жертвенной церемонии. Цель жертвоприношений, предположительно, состояла в получении выигрышных номеров для еженедельной государственной лотереи.
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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