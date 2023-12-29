https://ria.ru/20231229/omsk-1918888948.html

Житель Омска украл ель для любимой и спрятал ее от полицейского в ванной

Житель Омска украл ель для любимой и спрятал ее от полицейского в ванной - РИА Новости, 29.12.2023

Житель Омска украл ель для любимой и спрятал ее от полицейского в ванной

Житель Омска решил порадовать свою девушку и украл для нее новогоднюю ель, а когда к ним пришли полицейские, мужчина спрятал дерево в ванной, рассказали в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T07:50

2023-12-29T07:50

2023-12-29T12:29

омск

куйбышев

происшествия

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ОМСК, 29 дек — РИА Новости. Житель Омска решил порадовать свою девушку и украл для нее новогоднюю ель, а когда к ним пришли полицейские, мужчина спрятал дерево в ванной, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Жительница дома на улице Куйбышева в Омске сообщила полицейским, что во дворе неизвестные спилили ель. На место происшествия прибыл участковый. Он просмотрел записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, что елку несет мужчина. "Полицейский выяснил, что к хищению причастен 28-летний ранее неоднократно судимый гражданин, проживающий в соседнем доме. Вместе со своим старшим братом он ножовкой спилил дерево и увез к своей сожительнице на улицу Красный Переулок в качестве новогоднего подарка. Злоумышленники даже украсили ель, а когда к ним пришел полицейский, спрятали в ванной комнате", — отметили в полиции. Несмотря на эту уловку, участковый нашел ель и вернул ее заявительнице. Теперь дерево снова украсили к Новому году и подарили одному из жильцов дома. Похитителей ели ждет разбирательство, после которого будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20231229/pikhta-1918885648.html

омск

куйбышев

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омск, куйбышев, происшествия