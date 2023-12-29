https://ria.ru/20231229/ogon-1918918704.html

"Будет самый мощный огонь". В Китае раскрыли, что Россия приготовила ВСУ

"Будет самый мощный огонь". В Китае раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023

"Будет самый мощный огонь". В Китае раскрыли, что Россия приготовила ВСУ

Западное вооружение ВСУ ждут удары новой российской гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ", пишет китайское издание Sohu. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:23

2023-12-29T11:23

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Западное вооружение ВСУ ждут удары новой российской гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ", пишет китайское издание Sohu."Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь", — говорится в материале.Как отметили в статье, новая российская самоходная гаубица способна производить 16 выстрелов в минуту и оснащена лучшими оборонительными возможностью по сравнению с другими артиллерийскими установками, используемыми на Украине."Можно ожидать, что постановка САУ на вооружение еще больше усилит боевые возможности российской артиллерии", — говорится в публикации.Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО и это обеспечит существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности. Он добавил, что испытания гаубицы завершены, ее серийное производство уже развернуто.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231229/katastrofa-1918902095.html

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