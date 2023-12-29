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"Будет самый мощный огонь". В Китае раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
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11:23 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ogon-1918918704.html
"Будет самый мощный огонь". В Китае раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
"Будет самый мощный огонь". В Китае раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
"Будет самый мощный огонь". В Китае раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Западное вооружение ВСУ ждут удары новой российской гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ", пишет китайское издание Sohu. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:23
2023-12-29T11:23
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Западное вооружение ВСУ ждут удары новой российской гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ", пишет китайское издание Sohu.&quot;Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь&quot;, — говорится в материале.Как отметили в статье, новая российская самоходная гаубица способна производить 16 выстрелов в минуту и оснащена лучшими оборонительными возможностью по сравнению с другими артиллерийскими установками, используемыми на Украине.&quot;Можно ожидать, что постановка САУ на вооружение еще больше усилит боевые возможности российской артиллерии&quot;, — говорится в публикации.Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО и это обеспечит существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности. Он добавил, что испытания гаубицы завершены, ее серийное производство уже развернуто.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231229/katastrofa-1918902095.html
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политика, нато, сергей чемезов, россия, китай, технологии, в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Политика, НАТО, Сергей Чемезов, Россия, Китай, Технологии, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Будет самый мощный огонь". В Китае раскрыли, что Россия приготовила ВСУ

Sohu: ВС России будут наносить удары гаубицей "Коалиция-СВ" по технике ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Западное вооружение ВСУ ждут удары новой российской гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ", пишет китайское издание Sohu.
«

"Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь", — говорится в материале.

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Как отметили в статье, новая российская самоходная гаубица способна производить 16 выстрелов в минуту и оснащена лучшими оборонительными возможностью по сравнению с другими артиллерийскими установками, используемыми на Украине.
«

"Можно ожидать, что постановка САУ на вооружение еще больше усилит боевые возможности российской артиллерии", — говорится в публикации.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО и это обеспечит существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности. Он добавил, что испытания гаубицы завершены, ее серийное производство уже развернуто.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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