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На Украине признали, что на руках у населения много огнестрела - РИА Новости, 29.12.2023
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17:50 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ognestrel-1919028266.html
На Украине признали, что на руках у населения много огнестрела
На Украине признали, что на руках у населения много огнестрела - РИА Новости, 29.12.2023
На Украине признали, что на руках у населения много огнестрела
Глава МВД Украины Игорь Клименко признал, что на руках у граждан страны имеется много огнестрельного оружия. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:50
2023-12-29T17:50
в мире
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киев
игорь клименко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко признал, что на руках у граждан страны имеется много огнестрельного оружия. Украинский аналитический ресурс "Опендатабот" 24 ноября сообщил, что с февраля 2022 года на территории Украины было утеряно или похищено почти 179 тысяч единиц "огнестрела". "Касаемо (огнестрельного) оружия: его действительно на руках много. Сколько - миллион или два миллиона? Это цифры, которые приводят наши партнеры, учитывая опыт других стран, где проходили боевые действия. Есть цифры, что на руках у наших граждан по окончанию войны может быть до трех миллионов единиц оружия", - сказал Клименко в эфире всеукраинского телемарафона. В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Только в Киеве представители властей после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к нему. Впоследствии украинские власти неоднократно обращались к гражданам с требованием сдать полученное вооружение. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916844539.html
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в мире, украина, россия, киев, игорь клименко, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Киев, Игорь Клименко, Владимир Путин
На Украине признали, что на руках у населения много огнестрела

Глава МВД Украины Клименко: на руках у населения много огнестрельного оружия

CC BY-SA 4.0 / Enero201 / Klumenko_2022 (cropped a photo)Генерал полиции Украины Игорь Клименко
Генерал полиции Украины Игорь Клименко - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Enero201 / Klumenko_2022 (cropped a photo)
Генерал полиции Украины Игорь Клименко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко признал, что на руках у граждан страны имеется много огнестрельного оружия.
Украинский аналитический ресурс "Опендатабот" 24 ноября сообщил, что с февраля 2022 года на территории Украины было утеряно или похищено почти 179 тысяч единиц "огнестрела".
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют угрозу "утечек" переданного Украине оружия
20 декабря, 02:31
«
"Касаемо (огнестрельного) оружия: его действительно на руках много. Сколько - миллион или два миллиона? Это цифры, которые приводят наши партнеры, учитывая опыт других стран, где проходили боевые действия. Есть цифры, что на руках у наших граждан по окончанию войны может быть до трех миллионов единиц оружия", - сказал Клименко в эфире всеукраинского телемарафона.
В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Только в Киеве представители властей после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к нему. Впоследствии украинские власти неоднократно обращались к гражданам с требованием сдать полученное вооружение.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
В МИД КНР обратили внимание на контрабанду поставляемого Киеву оружия
23 февраля, 14:33
 
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