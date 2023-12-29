На Украине признали, что на руках у населения много огнестрела
Глава МВД Украины Клименко: на руках у населения много огнестрельного оружия
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Генерал полиции Украины Игорь Клименко. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко признал, что на руках у граждан страны имеется много огнестрельного оружия.
Украинский аналитический ресурс "Опендатабот" 24 ноября сообщил, что с февраля 2022 года на территории Украины было утеряно или похищено почти 179 тысяч единиц "огнестрела".
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"Касаемо (огнестрельного) оружия: его действительно на руках много. Сколько - миллион или два миллиона? Это цифры, которые приводят наши партнеры, учитывая опыт других стран, где проходили боевые действия. Есть цифры, что на руках у наших граждан по окончанию войны может быть до трех миллионов единиц оружия", - сказал Клименко в эфире всеукраинского телемарафона.
В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Только в Киеве представители властей после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к нему. Впоследствии украинские власти неоднократно обращались к гражданам с требованием сдать полученное вооружение.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".