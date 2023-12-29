https://ria.ru/20231229/ocheredi-1918887329.html

Глава Калининградской области назвал причину очередей на границе с Польшей

Глава Калининградской области назвал причину очередей на границе с Польшей - РИА Новости, 29.12.2023

Глава Калининградской области назвал причину очередей на границе с Польшей

Очереди на въезд в Калининградскую область из Польши связаны с тем, что это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву, рассказал губернатор Антон... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T07:22

2023-12-29T07:22

2023-12-29T07:29

антон алиханов

калининградская область

польша

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Очереди на въезд в Калининградскую область из Польши связаны с тем, что это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву, рассказал губернатор Антон Алиханов. Ранее в пресс-службе калининградской таможни сообщили, что наблюдается большое количество иностранных автомобилей, которые въезжают в Калининград из Польши, такой активности не было с 2019 года. "Я видел, что у нас большие очереди на польской стороне, восемь-двенадцать часов ждут. Это немцы в основном с родственниками, которые живут в России. Это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву - приехать в Калининград, бросить автомобиль на долговременной парковке и дальше долететь до Москвы или до других городов, в которые летают из аэропорта Храброво", - рассказал Алиханов в интервью РИА Новости. Он добавил, что машин много именно перед рождественскими праздниками и новогодними каникулами. "Собственно, очередь этим и вызвана - перед рождественскими праздниками они едут к родственникам или детей везут к родственникам в нашу страну", - заключил он.

https://ria.ru/20231229/kaliningradskaya_oblast-1918885780.html

калининградская область

польша

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антон алиханов, калининградская область, польша