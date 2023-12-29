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Защита обжаловала приговор Абызову - РИА Новости, 29.12.2023
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16:14 29.12.2023 (обновлено: 16:19 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/obzhalovanie-1919009285.html
Защита обжаловала приговор Абызову
Защита обжаловала приговор Абызову - РИА Новости, 29.12.2023
Защита обжаловала приговор Абызову
Защита обжаловала приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:14
2023-12-29T16:19
дело экс-министра абызова
россия
происшествия
москва
михаил абызов
александр пелипас
открытое правительство
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Защита обжаловала приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в Преображенском суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказал собеседник агентства.Суд 21 декабря приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей, а также лишил его ордена Дружбы. Другим фигурантам были назначены реальные сроки от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей.Яну Балан и Оксану Роженкову освободили в зале суда, назначив им штрафы по 4 миллиона рублей, однако от их уплаты они были освобождены с учетом времени нахождения под стражей.При этом суд оставил под домашним арестом осужденных на 5,5 и 5 лет соответственно Екатерину Заяц и Олега Серебренникова до вступления приговора в законную силу.Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. В суде он еще раз подчеркнул, что "это решение осознанно", он признает вину в мошенничестве и коммерческом подкупе (статьи 159 и 204 УК РФ). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231221/figurantki-1917339279.html
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дело экс-министра абызова, россия, происшествия, москва, михаил абызов, александр пелипас, открытое правительство
Дело экс-министра Абызова, Россия, Происшествия, Москва, Михаил Абызов, Александр Пелипас, Открытое правительство
Защита обжаловала приговор Абызову

Защита обжаловала приговор Абызову, осужденному на 12 лет лишения свободы

© РИА Новости / Алексей НикольскийБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Защита обжаловала приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в Преображенском суде Москвы.
«
"В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказал собеседник агентства.
Суд 21 декабря приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей, а также лишил его ордена Дружбы. Другим фигурантам были назначены реальные сроки от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей.
Яну Балан и Оксану Роженкову освободили в зале суда, назначив им штрафы по 4 миллиона рублей, однако от их уплаты они были освобождены с учетом времени нахождения под стражей.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда
21 декабря, 20:11
При этом суд оставил под домашним арестом осужденных на 5,5 и 5 лет соответственно Екатерину Заяц и Олега Серебренникова до вступления приговора в законную силу.
Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.
Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.
По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
Михаил Абызов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Экс-министр Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры
4 декабря, 13:39
Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. В суде он еще раз подчеркнул, что "это решение осознанно", он признает вину в мошенничестве и коммерческом подкупе (статьи 159 и 204 УК РФ). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
 
Дело экс-министра АбызоваРоссияПроисшествияМоскваМихаил АбызовАлександр ПелипасОткрытое правительство
 
 
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