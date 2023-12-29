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Россия не будет давать объяснений о ракетном инциденте в Польше - РИА Новости, 29.12.2023
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23:41 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/obyasneniya-1919068682.html
Россия не будет давать объяснений о ракетном инциденте в Польше
Россия не будет давать объяснений о ракетном инциденте в Польше - РИА Новости, 29.12.2023
Россия не будет давать объяснений о ракетном инциденте в Польше
Российская сторона не будет давать объяснений о ракетном инциденте в Польше, пока не будет предъявлено конкретных доказательств, заявил РИА Новости временный... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T23:41
2023-12-29T23:41
в мире
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ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Российская сторона не будет давать объяснений о ракетном инциденте в Польше, пока не будет предъявлено конкретных доказательств, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах России был вызван в МИД Польши по поводу ракеты, залетевшей в воздушное пространство с Украины. "Пока не будет предоставлено конкретных доказательств, мы не будем давать никаких пояснений, потому что эти обвинения голословные", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что не так давно Россию уже пытались обвинить в подобном инциденте, однако потом выяснилось, что вина лежит на Украине. "Данная ситуация очень напоминает инцидент в ноябре прошлого года, когда на территории Польши упала ракета и погибли два человека. Тогда российскую сторону тоже пытались обвинить в этом инциденте. Позже оказалось, что ракета была выстрелена украинскими военными", - сказал Ордаш. Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Польский генштаб позднее бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской. Начальник генштаба ВС Польши Веслав Кукула отмечал, что "все указывает" на это, но он не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позднее отметил, что пока оперирует еще не проверенными данными. Вечером 15 ноября 2022 года на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В конце сентября генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность этой ракеты.
https://ria.ru/20231229/nota-1919066712.html
https://ria.ru/20231229/pomosch-1919055499.html
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в мире, польша, россия, украина, збигнев зебро, анджей дуда, нато
В мире, Польша, Россия, Украина, Збигнев Зебро, Анджей Дуда, НАТО
Россия не будет давать объяснений о ракетном инциденте в Польше

РФ не будет давать объяснений о ракете в Польше до предъявления доказательств

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Российская сторона не будет давать объяснений о ракетном инциденте в Польше, пока не будет предъявлено конкретных доказательств, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах России был вызван в МИД Польши по поводу ракеты, залетевшей в воздушное пространство с Украины.
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Временный поверенный заявил о голословных обвинениях в ноте МИД Польши
Вчера, 23:05
«
"Пока не будет предоставлено конкретных доказательств, мы не будем давать никаких пояснений, потому что эти обвинения голословные", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что не так давно Россию уже пытались обвинить в подобном инциденте, однако потом выяснилось, что вина лежит на Украине.
«
"Данная ситуация очень напоминает инцидент в ноябре прошлого года, когда на территории Польши упала ракета и погибли два человека. Тогда российскую сторону тоже пытались обвинить в этом инциденте. Позже оказалось, что ракета была выстрелена украинскими военными", - сказал Ордаш.
Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Польский генштаб позднее бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской. Начальник генштаба ВС Польши Веслав Кукула отмечал, что "все указывает" на это, но он не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позднее отметил, что пока оперирует еще не проверенными данными.
Вечером 15 ноября 2022 года на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В конце сентября генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность этой ракеты.
Польша - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
США предложили Польше помощь в расследовании инцидента с ракетой
Вчера, 20:50
 
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