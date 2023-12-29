Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК: ВСУ выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров; 18.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 18.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
В 18.50 ВСУ продолжили обстреливать Донецк, выпустив по Куйбышевскому району городе три снаряда из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.