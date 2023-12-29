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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/obstrel-1919037895.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами - РИА Новости, 29.12.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:52
2023-12-29T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.40 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.С 18.00 до 18.20 ВСУ продолжили обстреливать Петровский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231229/ukraina-1919032300.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 21 натовский снаряд по Донецку и Ясиноватскому району

© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.40 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Вчера, 18:13
С 18.00 до 18.20 ВСУ продолжили обстреливать Петровский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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