https://ria.ru/20231229/obstrel-1919037895.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами - РИА Новости, 29.12.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:52

2023-12-29T18:52

2023-12-29T18:52

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.40 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.С 18.00 до 18.20 ВСУ продолжили обстреливать Петровский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231229/ukraina-1919032300.html

https://ria.ru/20231229/ukraina-1919005366.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, вооруженные силы украины, сцкк