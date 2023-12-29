ВСУ снова обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
ВСУ выпустили еще 22 снаряда по Донецку, Горловке и Макеевке
© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела жилого дома в Никитовском районе Горловки. 29 декабря 2023
Последствия обстрела жилого дома в Никитовском районе Горловки. 29 декабря 2023
ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив за 25 минут 18 снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 13.50 за последующие 20 минут украинские военные выпустили 12 снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка, три таких же снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.