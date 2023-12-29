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ВСУ снова обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 29.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 29.12.2023 (обновлено: 19:55 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/obstrel-1918981857.html
ВСУ снова обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
ВСУ снова обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 29.12.2023
ВСУ снова обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив за 25 минут 18 снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:47
2023-12-29T19:55
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
горловка
нато
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив за 25 минут 18 снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 13.50 за последующие 20 минут украинские военные выпустили 12 снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка, три таких же снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231229/obstrel-1918932541.html
https://ria.ru/20231228/obstrel-1918856814.html
донецк
петровский район
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Дарья Буймова
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донецк, петровский район, горловка, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Горловка, НАТО, Стирол, Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

ВСУ выпустили еще 22 снаряда по Донецку, Горловке и Макеевке

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела жилого дома в Никитовском районе Горловки. 29 декабря 2023
Последствия обстрела жилого дома в Никитовском районе Горловки. 29 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела жилого дома в Никитовском районе Горловки. 29 декабря 2023
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ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив за 25 минут 18 снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Вчера, 12:22
Отмечается, что с 13.50 за последующие 20 минут украинские военные выпустили 12 снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка, три таких же снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
28 декабря, 21:51
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районГорловкаНАТОСтиролПроисшествия
 
 
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