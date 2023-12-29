https://ria.ru/20231229/obstrel-1918981857.html

ВСУ снова обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

ВСУ снова обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 29.12.2023

ВСУ снова обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив за 25 минут 18 снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:47

2023-12-29T14:47

2023-12-29T19:55

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

горловка

нато

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив за 25 минут 18 снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 13.50 за последующие 20 минут украинские военные выпустили 12 снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка, три таких же снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231229/obstrel-1918932541.html

https://ria.ru/20231228/obstrel-1918856814.html

донецк

петровский район

горловка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, горловка, нато, стирол, происшествия